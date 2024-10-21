ГБР завершило расследование против бизнесмена Гринкевича по некачественной одежде для ВСУ на 1 миллиард гривен

Государственное бюро расследований завершило расследование в отношении львовского бизнесмена Игоря Гринкевича и еще четырех участников преступной организации, которые, по заключению следствия, нанесли Министерству обороны 1,167 миллиарда гривен ущерба при закупке некачественной одежды для Вооруженных сил Украины.

Как сообщают в ГБР и Офисе генерального прокурора, стороне защиты предоставлены для ознакомления материалы производства, после чего обвинительный акт уже будет направлен в суд.

В чем обвиняют Гринкевича с сообщниками

Фигурантами дела, кроме Гринкевича, являются его сын Роман, двое директоров и представитель предприятий. Подконтрольные участникам сделки компании заключили в 2023 году договоры с Минобороны на поставку военной одежды на сумму более 1,8 миллиарда гривен.

В течение 2023 года по этим договорам ведомство получило одежды почти на 1,2 миллиарда гривен. Однако, согласно выводам экспертиз, поставленное имущество не отвечало техническим требованиям из-за низкого качества и не могло использоваться по целевому назначению, что нанесло государству соответствующий ущерб.

В январе ГБР сообщило всем фигурантам о подозрении в руководстве и участии в преступной организации, мошенничестве в особо крупных размерах и легализации имущества, полученного преступным путем (статьи 255, 190 и 209 Уголовного кодекса).

В свою очередь, Минобороны решило расторгнуть все договоры с компаниями, связанными с Гринкевичем. Также стало известно, что суд наложил арест на недвижимое имущество и авто премиум-класса, которые находятся в собственности семьи бизнесмена, а также на имущество и счета подконтрольных ему компаний.

Сам Гринкевич был задержан раньше других, еще 29 декабря. Ему инкриминировали попытку дать 500 тысяч долларов должностному лицу ГБР. За эти средства тот должен способствовать возврату имущества, изъятого в рамках вышеуказанного дела, о котором узнал бизнесмен до публичного разглашения. Последним был задержан 22 января сын предпринимателя — Роман Гринкевич. Правоохранители заявили, что тот планировал сбежать из страны.

В мае же было завершено расследование, а в июле — передано в суд дело о вышеупомянутой взятке от Гринкевича одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. Предпринимателю инкриминируют часть 3 статьи 369 УК.