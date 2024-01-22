Подозреваемого по делу о поставках некачественной одежды ВСУ Роман Гринкевич задержали при попытке выехать из Украины

22 января 2023 в 6:50 утра в г. Одесса при организации выезда за пределы страны правоохранители задержали пятого участника преступной организации, которая, по данным следствия, поставила для ВСУ некачественную одежду. Речь идет о Романе Гринкевиче.

Об этом на брифинге заявил Генеральный прокурор Андрей Костин.

Как говорится в сообщении Офиса генерального прокурора, подозреваемый выехал в г. Одесса ориентировочно 17 января и с тех пор готовился пересечь государственную границу и выехать за пределы страны. 19 января по ходатайству прокуроров суд предоставил разрешение на его задержание.

Сообщается, что решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Остальные четверо подозреваемых находятся под стражей.

Что известно о деле Гринкевича

ДБР начало следствие несколько месяцев назад в связи с нарушением закупок одежды и белья для Вооруженных Сил Украины.

Компании львовского предпринимателя Гринкевича успешно выиграли 23 тендера на поставку одежды на сумму более 1,5 миллиарда гривен для Минобороны, но для выполнения оборонных заказов привлекались подконтрольные бизнесмену компании, ранее специализировавшиеся на строительстве и не имевшие соответствующих производственных, складских и инфраструктурных возможностей. По оценкам ДБР, это привело к убыткам в размере 1,2 миллиарда гривен и, соответственно, срыву поставок.

Анализ внешнеэкономических контактов и таможенных документов указанных предприятий показал факты завышения стоимости товаров, поставленных для Министерства обороны.

В конце декабря правоохранители задержали Гринкевича при попытке дать $500 тысяч взятки одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. За эти средства чиновник должен был способствовать возврату изъятого имущества. Позже суд арестовал бизнесмена с возможностью внесения залога в 429,44 млн. гривен.

В начале января Минобороны решило расторгнуть все договоры с компаниями, связанными с Игорем Гринкевичем.

11 января стало известно, что суд наложил арест на недвижимое имущество и авто премиум-класса, находящиеся в собственности семьи бизнесмена, а также на имущество и счета подконтрольных ему компаний. А уже 17 января работники ДБР сообщили о подозрении Игорю Гринкевичу и членам преступной организации, нанесшим государственному бюджету Украины ущерб почти на миллиард гривен.

Подозрение касается самого Гринкевича, его сына Романа и еще трех руководителей подконтрольных им компаний. Теперь им грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.