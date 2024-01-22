Підозрюваного у справі щодо поставок неякісного одягу для ЗСУ Романа Гринкевича затримали під час спроби перетину кордону

22 січня 2023 року о 6:50 ранку в м. Одеса при організації виїзду за межі країни правоохоронці затримали п’ятого учасника злочинної організації, яка, за версією слідства, поставила для ЗСУ неякісний одяг. Йдеться про Романа Гринкевича.

Про це під час брифінгу заявив Генеральний прокурор Андрій Костін.

Як йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора, підозрюваний виїхав до м. Одеса орієнтовно 17 січня і з того часу готувався перетнути державний кордон та виїхати за межі країни. 19 січня за клопотанням прокурорів суд надав дозвіл на його затримання.

Повідомляється, що наразі вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу. Інші четверо підозрюваних перебувають під вартою.

Що відомо про справу Гринкевича

ДБР розпочало слідство кілька місяців тому у зв'язку з порушенням у сфері закупівель одягу та білизни для Збройних Сил України.

Компанії львівського підприємця Гринкевича успішно виграли 23 тендери на постачання одягу на суму понад 1,5 мільярда гривень для Міноборони, але для виконання оборонних замовлень залучалися підконтрольні бізнесмену компанії, які раніше спеціалізувалися на будівництві і не мали відповідних виробничих, складських та інфраструктурних можливостей. За оцінками ДБР, це призвело до збитків у розмірі 1,2 мільярда гривень і, відповідно, до зриву постачання.

Аналіз зовнішньоекономічних контактів та митних документів зазначених підприємств виявив факти завищення вартості товарів, поставлених для Міністерства оборони.

Наприкінці грудня правоохоронці затримали Гринкевича під час спроби дати $500 тисяч хабара одному з керівників Головного слідчого управління ДБР. За ці кошти чиновник мав сприяти поверненню майна, яке було вилучено. Пізніше суд арештував бізнесмена з можливістю внесення застави в 429,44 млн гривень.

На початку січня Міноборони вирішило розірвати всі договори з компаніями, які пов'язані з Ігорем Гринкевичем.

11 січня стало відомо, що суд наклав арешт на нерухоме майно та автівки преміум-класу, які перебувають у власності сім’ї бізнесмена, а також на майно та рахунки підконтрольних йому компаній. А вже 17 січня працівники ДБР повідомили про підозру Ігорю Гринкевичу та членам злочинної організації, які завдали державному бюджету України збитків майже на мільярд гривень.

Підозра стосується самого Гринкевича, його сина Романа та ще трьох керівників підконтрольних їм компаній. Тепер їм загрожує позбавлення волі на термін до 12 років з конфіскацією майна.