ДБР завершило розслідування проти бізнесмена Гринкевича щодо неякісного одягу для ЗСУ на 1 мільярд гривень

Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та ще чотирьох учасників злочинної організації, які, за висновком слідства, завдали Міністерству оборони 1,167 мільярда гривень шкоди під час закупівлі неякісного одягу для Збройних сил України.

Як повідомляють у ДБР та Офісі генерального прокурора, наразі стороні захисту надано для ознайомлення матеріали провадження, після чого обвинувальний акт вже буде направлено до суду.

В чому звинувачують Гринкевича зі спільниками

Фігурантами справи, окрім Гринкевича, є його син Роман, двоє директорів та представник підприємств. Підконтрольні учасникам оборудки компанії уклали у 2023 році договори з Міноборони на постачання військового одягу на суму понад 1,8 мільярда гривень.

Протягом 2023 року за цими договорами відомство отримало одягу на майже 1,2 мільярда гривень. Однак, відповідно до висновків експертиз, поставлене майно не відповідало технічним вимогам через низьку якість та не могло використовуватися за цільовим призначенням, що завдало державі відповідних збитків.

В січні ДБР повідомило всім фігурантам про підозри у керівництві та участі в злочинній організації, шахрайстві в особливо великих розмірах та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом (статті 255, 190 та 209 Кримінального кодексу).

В свою чергу, Міноборони вирішило розірвати всі договори з компаніями, які пов'язані з Гринкевичем. Також стало відомо, що суд наклав арешт на нерухоме майно та автівки преміум-класу, які перебувають у власності сім’ї бізнесмена, а також на майно та рахунки підконтрольних йому компаній.

Самого Гринкевича було затримано раніше за інших, ще 29 грудня. Йому інкримінували спробу дати 500 тисяч доларів посадовцю ДБР. За ці кошти той мав сприяти поверненню майна, яке було вилучено в рамках зазначеної вище справи, про яку дізнався бізнесмен до публічного розголошення. Останнім було затримано 22 січня сина підприємця - Романа Гринкевича. Правоохоронці заявили, що той планував втікти з країни.

У травні ж було завершено розслідування, а в липні - передано до суду справу щодо згаданого вище хабаря від Гринкевича одному з керівників Головного слідчого управління ДБР. Підприємцю інкримінують частину 3 статті 369 КК.