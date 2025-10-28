Колишнього голову "Укренерго" Кудрицького затримали на Львівщині: у чому його підозрюють

Державне бюро розслідувань на Львівщині затримало колишнього керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького. Його разом з львівським бізнесменом підозрюють у шахрайському заволодінні коштами держпідприємства на десятки мільйонів гривень.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба ДБР.

Деталі справи

За даними слідства, організував схему львівський бізнесмен, якого ДБР вже раніше викрило на закупівлі неякісного одягу для потреб ЗСУ на понад 1 млрд гривень.

У ДБР стверджують, що у 2018 році під час проведення тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Південної та Західної енергосистем Кудрицький вступив у змову з представниками приватної компанії. На той час він обіймав посаду заступника директора з інвестицій ДП "НЕК "Укренерго".

За результатами закупівель між сторонами було укладено два договори на загальну суму понад 68 млн грн. Після цього державне підприємство перерахувало підряднику понад 13,7 млн грн авансових платежів, які підозрювані привласнили без наміру виконувати взяті на себе зобов’язання.

Слідство також встановило факти підроблення документів, які подавалися для державної реєстрації юридичної особи, що використовувалася у злочинній схемі.

Львівському бізнесмену повідомлено про підозру в організації шахрайства, підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Як розповіли співрозмовники "Української правди", йдеться про бізнесмена Ігоря Гринкевича, який нині перебуває в СІЗО.

Повідомляється, що Кудрицького затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) КК України.

Санкції статей передбачають покарання до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Слідчі ДБР готують клопотання до суду про обрання експосадовцю "Укренерго" запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, ще 21 жовтня до Кудрицького прийшли з обшуками працівники ДБР. Тоді колишній очільник "Укренерго" заявив про політичний підтекст справи.

Звільнення Кудрицького

Нагадаємо, 30 серпня 2024 року на Ставці головнокомандувача була озвучена вимога про звільнення голови правління НЕК "Укренерго Володимира Кудрицького.

2 вересня наглядова рада "Укренерго" провела позачергове засідання з ініціативи Кудрицького, який представив звіт щодо забезпечення захисту об’єктів високовольтної мережі під час російських атак та ситуації навколо компанії в публічній площині. Під час засідання більшість членів наглядової ради прийняли рішення про дострокове припинення повноважень Володимира Кудрицького як голови правління "Укренерго" за згодою сторін.

Додамо, що через звільнення Кудрицького у відставку вирішили подати голова наглядової ради "Укренерго" Данієль Доббені та член наглядової ради Педер Андреасен.