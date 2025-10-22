Колишній очільник “Укренерго” Кудрицький підтвердив обшук ДБР: хотіли отримати доступ до телефону.

Колишній очільник НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький підтвердив, що 21 жовтня Державне бюро розслідувань провело у нього обшуки.

Як пише Delo.ua, про це Кудрицький написав у Facebook.

Він вважає, що обшуки мають політичний підтекст.

"Одразу скажу – ніхто мене ні в чому не підозрює. Недалеко від мого будинку слідчі ДБР провели обшук мого авто. Обшук проводився без ухвали суду через «невідкладність», хоча справа сама по собі відкрита досить давно. Цікаво, що спочатку мою машину зупинила патрульна поліція нібито для перевірки документів. І після того як я на телефоні показав свій статус у Резерв +, якась невідома людина у формі, яка стояла поруч, забрала його у мене з рук і побігла у невідомому напрямку. Після цього одразу підійшли працівники ДБР і повідомили про «невідкладний обшук». За збігом обставин, мій телефон невдовзі опинився у них в руках", - розповів Кудрицький.

За його словами, після цього обшуки проводилися і в нього вдома, але на цей раз ухвала суду була, а телефони чи інші гаджети уже нікуди не пропадали.

Кудрицький переконаний, що метою обшуків було лише отримати доступ до його телефону.

"Для мене головне – можна проводити скільки завгодно обшуків щодо порубки дерев, брехати про 40 млн моєї нібито премії і таке інше, але наприклад закупівельні ціни в "Укренерго" продовжують бути радикально, в рази нижчими, ніж ціни інших енергетичних компаній", - підкреслив Кудрицький.

На його думку, компанія, яку він раніше очолював, залишалася некорумпованою і має довіру донорів, що "не дає спокою багатьом державникам і міцним господарникам".

Раніше про обшуки у колишнього очільника "Укренерго" повідомляла низка українських ЗМІ, зокрема РБК-Україна та Суспільне.

За їхніми даними, слідчі дії проводились у межах розслідування кримінального провадження щодо зловживання службовим становищем та заволодіння коштами державної компанії.

Звільнення Кудрицького

Нагадаємо, 30 серпня 2024 року на Ставці головнокомандувача була озвучена вимога про звільнення голови правління НЕК "Укренерго Володимира Кудрицького.

2 вересня наглядова рада "Укренерго" провела позачергове засідання з ініціативи Кудрицького, який представив звіт щодо забезпечення захисту об’єктів високовольтної мережі під час російських атак та ситуації навколо компанії в публічній площині. Під час засідання більшість членів наглядової ради прийняли рішення про дострокове припинення повноважень Володимира Кудрицького як голови правління "Укренерго" за згодою сторін.

Додамо, що через звільнення Кудрицького у відставку вирішили подати голова наглядової ради "Укренерго" Данієль Доббені та член наглядової ради Педер Андреасен.