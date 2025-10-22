Бывший глава "Укрэнерго" Кудрицкий подтвердил обыск ГБР: хотели получить доступ к телефону.

Бывший глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий подтвердил, что 21 октября Государственное бюро расследований провело у него обыски.

Как пишет Delo.ua, об этом Кудрицкий написал в Facebook.

Он считает, что обыски имеют политический подтекст.

"Сразу скажу – никто меня ни в чем не подозревает. Недалеко от моего дома следователи ГБР провели обыск моего авто. Обыск проводился без определения суда из-за «неотложности», хотя дело само по себе открыто довольно давно. Интересно, что сначала мою машину остановила патрульная полиция якобы для проверки документов. форме, которая стояла рядом, забрала его у меня из рук и побежала в неизвестном направлении. После этого сразу подошли работники ДБР и сообщили о «неотложном обыске».

По его словам, после этого обыски проводились и у него дома, но на этот раз определение суда было, а телефоны или другие гаджеты уже никуда не пропадали.

Кудрицкий убежден, что целью обысков было получить доступ к его телефону.

"Для меня главное – можно проводить сколько угодно обысков по порубке деревьев, врать о 40 млн моей якобы премии и так далее, но например закупочные цены в "Укрэнерго" продолжают быть радикально, в разы ниже, чем цены других энергетических компаний", - подчеркнул Кудрицкий.

По его мнению, компания, которую он ранее возглавлял, оставалась некоррумпированной и доверяет донорам, что "не дает покоя многим государственникам и крепким хозяйственникам".

Ранее об обысках у бывшего главы "Укрэнерго" сообщал ряд украинских СМИ, в том числе РБК-Украина и Общественное .

По их данным, следственные действия проводились в рамках расследования уголовного производства по злоупотреблению служебным положением и завладению средствами государственной компании.

Увольнение Кудрицкого

Напомним, 30 августа 2024 года на Ставке главнокомандующего было озвучено требование об увольнении председателя правления НЭК "Укрэнерго Владимира Кудрицкого".

2 сентября набсовет "Укрэнерго" провел внеочередное заседание по инициативе Кудрицкого, который представил отчет по обеспечению защиты объектов высоковольтной сети во время российских атак и ситуации вокруг компании в публичной плоскости. В ходе заседания большинство членов наблюдательного совета приняли решение о досрочном прекращении полномочий Владимира Кудрицкого как председателя правления "Укрэнерго" с согласия сторон.

Добавим, что из-за увольнения Кудрицкого в отставку решили подать председатель наблюдательного совета "Укрэнерго" Даниель Доббени и член наблюдательного совета Педер Андреас.