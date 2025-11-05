Экс-председатель "Укрэнерго" Кудрицкий объяснил свою позицию по делу ГБР

Бывший глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий прокомментировал дело, по которому его обвиняет Государственное бюро расследований.

Как пишет Delo.ua, об этом он рассказал в интервью "Суспільному".

Правоохранители пришли к Кудрицкому с обысками еще 21 октября. Уже 28 октября он был задержан и доставлен в следственный изолятор, из которого вышел 31 октября после того, как оплатил 13,7 млн грн залога.

В чем обвиняют экс-руководителя "Укрэнерго"

По информации Государственного бюро расследования, в 2018 году во время проведения тендеров на реконструкцию ограждения ряда подстанций Кудрицкий, который тогда был бывшим заместителем директора "Укрэнерго" по инвестициям, вступил в сговор Игорем Гринкевичем, который в прошлом году стал известен как фигурант дела по хищению миллиарда гривен на тендерах Министерства обороны.

По результатам закупок между фирмой Гринкевича "Визин-Рич" и "Укрэнерго" было заключено два договора на общую сумму более 68 млн грн. После этого государственное предприятие перечислило подрядчику более 13,7 млн грн авансовых платежей, которые подозреваемые присвоили, но взятые на себя обязательства не выполнили.

Следствие также установило факты подделки документов, подававшихся для государственной регистрации юридического лица, которое использовалось в преступной схеме. Гринкевичу, который сейчас находится в СИЗО, сообщили о подозрении в организации мошенничества, подлоге документов и отмывании полученных преступным путем доходов. А Кудрицкого правоохранители подозревают как соучастника по этому делу, и в случае доказания его вины бывшему топ-менеджеру грозит 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Что об этом говорит сам Кудрицкий

Сам Кудрицкий рассказал в интервью, что печально известные тендеры проводил закупочный департамент "Укрэнерго", который ему на тот момент не подчинялся. Закупки производили на Prozorro по критерию самой низкой цены, и в обоих случаях победителем стала компания Гринкевича. А он должен был подписать договоры как директор по инвестициям.

Одним из условий контрактов были банковские гарантии, которые "Визин-Рич" предоставил банк "Конкорд". И поскольку компания взяла от "Укрэнерго" аванс и не выполнила работы, "Укрэнерго" взыскало с банка аванс и штрафные санкции.

"Меня подозревают в хищении средств не "Укрэнерго", потому что оно не понесло никаких убытков (аванс подрядчику был около 14 миллионов, а обратно компании вернулось более 17 миллионов гривен, ведь были еще штрафные санкции). Меня подозревают в нанесении убытков банку", – говорит Кудрицкий.