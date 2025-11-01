Экс-глава "Укрэнерго" Кудрицкий сделал первое заявление после выхода из СИЗО

Бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, недавно вышедший из СИЗО после внесения залога, обнародовал свое первое заявление. В письме он поблагодарил всех, кто поддерживал его и его семью, и назвал дело против себя политической расправой.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Кудрицкого.

"Во время пребывания в изоляторе я не мог даже представить ту колоссальную поддержку, которую вы все оказали мне и моей семье. Я безгранично благодарен. Всем вам – близким, знакомым и людям, с которыми мы не знакомы, но разделяем общие ценности, и которые также захотели выразить свою позицию", - написал.

По его словам, залог был внесен благодаря помощи друзей и партнеров, после чего он смог вернуться домой и возобновить работу над проектами по развитию украинской энергосистемы.

Он подверг резкой критике действия правоохранителей и суда, назвав ситуацию "плохо спланированной политической расправой".

"… фактически меня судят за то, что менеджмент "Укрэнерго" защитил интересы государственной компании и вернул ей авансы и штрафные санкции из-за невыполнения подрядчиком своих обязательств в 2018 году", - отметил он.

Кудрицкий подчеркнул, что дело против него - попытка наказать людей, которые позволяют себе критиковать власть, и добавил, что не собирается молчать.

"… никакие сфабрикованные уголовные дела, никакие аресты, коррумпированные суды и правоохранительная система не заставят меня прекратить говорить то, что я считаю нужным. И я не собираюсь на это спрашивать разрешения ни у каких властей, которые вообще-то должны защищать права гражданина, а не посягать на них", - подчеркнул он.

Бывший глава "Укрэнерго" также заявил, что эта история показала глубокие проблемы не только в энергетике, но и системе правосудия. Он призвал общество не оставаться безразличным к проявлениям беззакония.

"Ибо дело не во мне персонально. Дело в полном беззаконии и несправедливости, в которое погружают Украину в тылу, пока Силы обороны отстаивают на фронте совсем другие ценности и другое будущее для нас всех. И никто больше не будет об этом молчать или кого-то бояться. Никто не даст здесь построить Беларусь", — подытожил.

В конце заявления он поблагодарил свою семью за выдержку, в частности вспомнил записку от своего семилетнего сына, полученную во время пребывания в изоляторе, и добавил, что будет постепенно отвечать на многочисленные обращения журналистов и сообщения поддержки.

В чем подозревают Кудрицкого

28 октября Государственное бюро расследований во Львовской области задержало Кудрицкого.

Его вместе с ныне находящимся в СИЗО львовским бизнесменом Игорем Гринкевичем подозревают в мошенническом завладении средствами госпредприятия на десятки миллионов гривен.

В ДБР утверждают, что в 2018 году, во время проведения тендеров на реконструкцию внешнего ограждения подстанций Южной и Западной энергосистем, Кудрицкий вступил в сговор с представителями частной компании. В то время он занимал должность заместителя директора по инвестициям ГП "НЭК "Укрэнерго".

Бывший глава правления "Укрэнерго" был задержан по подозрению по статье о мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах.

Санкции статей предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сам Кудрицкий назвал инкриминируемые обвинения абсурдными, заявив, что только выполнял свои обязанности, подписывая документы на основе решений, принятых по итогам прозрачных тендеров.

Еще 21 октября к Кудрицкому пришли с обысками работники ДБР. Тогда бывший глава "Укрэнерго" заявил о политическом подтексте дела.

29 октября Кудрицкого отправили под стражу в два месяца с возможностью внести залог. В ходе судебного заседания сразу несколько народных депутатов выразили готовность взять его на поруки.

30 октября при Кудрицком внесли залог в размере 13,7 млн гривен. Он вышел из-под стражи, когда были завершены "внутренние процедуры".