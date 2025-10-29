Суд взял под стражу экспредседателя "Укрэнерго" Кудрицкого с залогом в 13,7 млн. гривен: детали

29 октября Печерский суд Киева избрал бывшему главе "Укрэнерго" Владимиру Кудрицкому меру пресечения в виде содержания под стражей до 26 декабря с альтернативой залога в 13,7 млн грн.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на трансляцию, которую ведет "Суспільне".

Во время заседания судья отказала в ходатайстве о разрешении Кудрицкому выйти из "бокса", чтобы он сел рядом с адвокатом.

Защита Кудрицкого заявила, что считает выдвинутое подозрение необоснованным. Адвокат подчеркнул, что материалы дела не содержат доказательств причастности подзащитного к инкриминируемому преступлению. В частности, по его словам, такие доказательства отсутствуют во всех документах как в экспертных выводах, так и в материалах следственных действий.

На суде три народных депутата объявили о готовности взять Кудрицкого на поруки. Речь идет о Максиме Хлапуке, Ярославе Железняке и Инне Совсун. Но при рассмотрении Железняка не было в зале суда, поэтому судья приобщила только заявления Хлапуко и Совсун, предварительно выслушав их позиции. В свою очередь прокуроры выступили против этих ходатайств.

Сам Кудрицкий назвал инкриминируемые обвинения абсурдными, заявив, что только выполнял свои обязанности, подписывая документы на основе решений, принятых по итогам прозрачных тендеров. Он также добавил, что у него "безупречная деловая репутация", потому не собирается уклоняться от следствия.

В чем подозревают Кудрицкого

28 октября Государственное бюро расследований на Львовщине задержало Кудрицкого.

Его вместе с ныне находящимся в СИЗО львовским бизнесменом Игорем Гринкевичем подозревают в мошенническом завладении средствами госпредприятия на десятки миллионов гривен.

В ДБР утверждают, что в 2018 году, во время проведения тендеров на реконструкцию внешнего ограждения подстанций Южной и Западной энергосистем, Кудрицкий вступил в сговор с представителями частной компании. В то время он занимал должность заместителя директора по инвестициям ГП "НЭК "Укрэнерго".

Бывший глава правления "Укрэнерго" был задержан по подозрению по статье о мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах.

Санкции статей предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сам Кудрицкий ситуацию пока не комментировал.

Еще 21 октября к Кудрицкому пришли с обысками работники ДБР. Тогда бывший глава "Укрэнерго" заявил о политическом подтексте дела.

Увольнение Кудрицкого

Владимир Кудрицкий возглавлял "Укрэнерго" с 2020 года.

Он руководил компанией, являющейся оператором энергосистемы страны, во время полномасштабной войны и массированных российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре осенью 2022 и весной-летом 2024 года.

30 августа 2024 года на Ставке главнокомандующего было озвучено требование об увольнении председателя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

2 сентября набсовет "Укрэнерго" провел внеочередное заседание по инициативе Кудрицкого, который представил отчет по обеспечению защиты объектов высоковольтной сети во время российских атак и ситуации вокруг компании в публичной плоскости. Во время заседания большинство членов наблюдательного совета приняли решение о досрочное прекращение полномочий Владимира Кудрицкого как председателя правления "Укрэнерго" с согласия сторон.

Добавим, что из-за увольнения Кудрицкого в отставку решили подать председатель наблюдательного совета "Укрэнерго" Даниель Доббени и член наблюдательного совета Педер Андреас.