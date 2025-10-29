Суд взяв під варту ексголову "Укренерго" Кудрицького із заставою в 13,7 млн гривень: деталі

29 жовтня Печерський суд Києва обрав колишньому голові "Укренерго" Володимиру Кудрицькому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 26 грудня з альтернативою застави у 13,7 млн грн.

Про це пише Delo.ua з посиланням на трансляцію, яку веде "Суспільне".

Під час засідання суддя відмовила у клопотанні щодо дозволу Кудрицькому вийти з "боксу", щоб він сів поруч з адвокатом.

Захист Кудрицького заявив, що вважає висунуту підозру необґрунтованою. Адвокат наголосив, що матеріали справи не містять жодних доказів причетності підзахисного до інкримінованого злочину. Зокрема, за його словами, такі докази відсутні у всіх документах: як в експертних висновках, так і в матеріалах слідчих дій.

На суді три народних депутати оголосили про готовність взяти Кудрицького на поруки. Йдеться про Максима Хлапука, Ярослава Железняка та Інну Совсун. Але під час розгляду Железняка не було в залі суду, тому суддя долучила лише заяви Хлапука та Совсун, попередньо вислухавши їхні позиції. Своєю чергою прокурори виступили проти цих клопотань.

Сам Кудрицький назвав інкриміновані звинувачення абсурдними, заявивши, що лише виконував свої обов'язки, підписуючи документи на основі рішень, що були ухвалені за підсумками прозорих тендерів. Він також додав, що у нього "бездоганна ділова репутація", тому не збирається ухилятися від слідства.

У чому підозрюють Кудрицького

28 жовтня Державне бюро розслідувань на Львівщині затримало Кудрицького.

Його разом з львівським бізнесменом Ігорем Гринкевичем, який нині перебуває в СІЗО, підозрюють у шахрайському заволодінні коштами держпідприємства на десятки мільйонів гривень.

У ДБР стверджують, що у 2018 році під час проведення тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Південної та Західної енергосистем Кудрицький вступив у змову з представниками приватної компанії. На той час він обіймав посаду заступника директора з інвестицій ДП "НЕК "Укренерго".

Колишнього голову правління "Укренерго" затримали за підозрою за статтею про шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Санкції статей передбачають покарання до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Сам Кудрицький ситуації наразі не коментував.

Ще 21 жовтня до Кудрицького прийшли з обшуками працівники ДБР. Тоді колишній очільник "Укренерго" заявив про політичний підтекст справи.

Звільнення Кудрицького

Володимир Кудрицький очолював "Укренерго" з 2020 року.

Він керував компанією, яка є оператором енергосистеми країни, під час повномасштабної війни і масованих російських ударів по українській енергетичній інфраструктурі восени 2022 та навесні-влітку 2024 року.

30 серпня 2024 року на Ставці головнокомандувача була озвучена вимога про звільнення голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького.

2 вересня наглядова рада "Укренерго" провела позачергове засідання з ініціативи Кудрицького, який представив звіт щодо забезпечення захисту об’єктів високовольтної мережі під час російських атак та ситуації навколо компанії в публічній площині. Під час засідання більшість членів наглядової ради прийняли рішення про дострокове припинення повноважень Володимира Кудрицького як голови правління "Укренерго" за згодою сторін.

Додамо, що через звільнення Кудрицького у відставку вирішили подати голова наглядової ради "Укренерго" Данієль Доббені та член наглядової ради Педер Андреасен.