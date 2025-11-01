Ексголова "Укренерго" Кудрицький зробив першу заяву після виходу із СІЗО

Колишній голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, який нещодавно вийшов із СІЗО після внесення застави, оприлюднив свою першу заяву. У дописі він подякував усім, хто підтримував його та його родину, і назвав справу проти себе політичною розправою.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис Кудрицького.

"Під час перебування в ізоляторі я не міг навіть уявити тієї колосальної підтримки, яку ви всі надали мені і моїй родині. Я безмежно вдячний. Всім вам – близьким, знайомим та людям, з якими ми не знайомі, але поділяємо спільні цінності, і які також захотіли висловити свою позицію", — написав Кудрицький.

За його словами, застава була внесена завдяки допомозі друзів і партнерів, після чого він зміг повернутися додому та відновити роботу над проектами з розвитку української енергосистеми.

Він різко розкритикував дії правоохоронців та суду, назвавши ситуацію "погано спланованою політичною розправою".

"… фактично мене судять за те, що менеджмент "Укренерго" захистив інтереси державної компанії і повернув їй аванси і штрафні санкції через невиконання підрядником своїх зобов’язань у 2018 році", — зазначив він.

Кудрицький підкреслив, що справа проти нього є спробою покарати людей, які дозволяють собі критикувати владу, і додав, що не збирається мовчати.

"… ніякі сфабриковані кримінальні справи, ніякі арешти, корумповані суди та правохоронна система не змусять мене припинити говорити те, що я вважаю за потрібне. І я не збираюся на це питати дозволу ні в якої влади, яка взагалі-то має захищати права громадянина, а не посягати на них, — наголосив він.

Колишній очільник "Укренерго" також заявив, що ця історія показала глибокі проблеми не лише в енергетиці, а й у системі правосуддя. Він закликав суспільство не залишатися байдужим до проявів беззаконня.

"Бо справа не в мені персонально. Справа в повному беззаконні і несправедливості, в яке занурюють Україну в тилу, поки Сили оборони обстоюють на фронті зовсім інші цінності та інше майбутнє для нас усіх. І ніхто більш не буде про це мовчати чи когось там боятися. Ніхто не дасть тут побудувати Білорусь", — підсумував Кудрицький.

Наприкінці заяви він подякував своїй родині за витримку, зокрема згадав записку від свого семирічного сина, яку отримав під час перебування в ізоляторі, і додав, що поступово відповідатиме на численні звернення журналістів та повідомлення підтримки.

У чому підозрюють Кудрицького

28 жовтня Державне бюро розслідувань на Львівщині затримало Кудрицького.

Його разом з львівським бізнесменом Ігорем Гринкевичем, який нині перебуває в СІЗО, підозрюють у шахрайському заволодінні коштами держпідприємства на десятки мільйонів гривень.

У ДБР стверджують, що у 2018 році під час проведення тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Південної та Західної енергосистем Кудрицький вступив у змову з представниками приватної компанії. На той час він обіймав посаду заступника директора з інвестицій ДП "НЕК "Укренерго".

Колишнього голову правління "Укренерго" затримали за підозрою за статтею про шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Санкції статей передбачають покарання до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Сам Кудрицький назвав інкриміновані звинувачення абсурдними, заявивши, що лише виконував свої обов'язки, підписуючи документи на основі рішень, що були ухвалені за підсумками прозорих тендерів.

Ще 21 жовтня до Кудрицького прийшли з обшуками працівники ДБР. Тоді колишній очільник "Укренерго" заявив про політичний підтекст справи.

29 жовтня Кудрицького відправили під варту на два місяці із можливістю внести заставу. Під час судового засідання одразу кілька народних депутатів висловили готовність взяти його на поруки.

30 жовтня за Кудрицького внесли заставу у розмірі 13,7 млн гривень. Він вийшов з-під варти, коли було завершено "внутрішні процедури".