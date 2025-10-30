За ексочільника "Укренерго" Кудрицького внесли заставу у розмірі майже 14 млн грн – ЗМІ

За колишнього керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького внесли заставу у розмірі 13,7 млн гривень. Він зможе вийти з-під варти, коли буде завершено “внутрішні процедури”.

Як пише Delo.ua, про це повідомляють "РБК-Україна" та "Економічна правда" з посиланням на джерела.

29 жовтня Кудрицького відправили під варту на два місяці із можливістю внести заставу. Під час судового засідання одразу кілька народних депутатів висловили готовність взяти його на поруки.

Водночас прокурор заявив, що, на думку слідства, підозрюваний може переховуватися, і, маючи трьох неповнолітніх дітей, потенційно здатен виїхати за кордон.

Сам Кудрицький заявив, що у нього "бездоганна ділова репутація", тому не збирається ухилятися від слідства.

У чому підозрюють Кудрицького

28 жовтня Державне бюро розслідувань на Львівщині затримало Кудрицького.

Його разом з львівським бізнесменом Ігорем Гринкевичем, який нині перебуває в СІЗО, підозрюють у шахрайському заволодінні коштами держпідприємства на десятки мільйонів гривень.

У ДБР стверджують, що у 2018 році під час проведення тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Південної та Західної енергосистем Кудрицький вступив у змову з представниками приватної компанії. На той час він обіймав посаду заступника директора з інвестицій ДП "НЕК "Укренерго".

Колишнього голову правління "Укренерго" затримали за підозрою за статтею про шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Санкції статей передбачають покарання до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Сам Кудрицький назвав інкриміновані звинувачення абсурдними, заявивши, що лише виконував свої обов'язки, підписуючи документи на основі рішень, що були ухвалені за підсумками прозорих тендерів.

Ще 21 жовтня до Кудрицького прийшли з обшуками працівники ДБР. Тоді колишній очільник "Укренерго" заявив про політичний підтекст справи.

Звільнення Кудрицького

Володимир Кудрицький очолював "Укренерго" з 2020 року.

Він керував компанією, яка є оператором енергосистеми країни, під час повномасштабної війни і масованих російських ударів по українській енергетичній інфраструктурі восени 2022 та навесні-влітку 2024 року.

30 серпня 2024 року на Ставці головнокомандувача була озвучена вимога про звільнення голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького.

2 вересня наглядова рада "Укренерго" провела позачергове засідання з ініціативи Кудрицького, який представив звіт щодо забезпечення захисту об’єктів високовольтної мережі під час російських атак та ситуації навколо компанії в публічній площині. Під час засідання більшість членів наглядової ради прийняли рішення про дострокове припинення повноважень Володимира Кудрицького як голови правління "Укренерго" за згодою сторін.