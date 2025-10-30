- Категория
За экс-главу "Укрэнерго" Кудрицкого внесли залог почти в 14 млн грн – СМИ
За бывшего руководителя "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого внесли залог в размере 13,7 млн гривен. Он сможет выйти из-под стражи, когда будут завершены "внутренние процедуры".
Как пишет Delo.ua, об этом сообщают "РБК-Украина" и "Экономическая правда" со ссылкой на источники.
29 октября Кудрицкого отправили под стражу с возможностью внести залог. В ходе судебного заседания сразу несколько народных депутатов выразили готовность взять его на поруки.
В то же время прокурор заявил, что, по мнению следствия, подозреваемый может скрываться, и, имея троих несовершеннолетних детей, потенциально способен уехать за границу.
Сам Кудрицкий заявил, что у него "безупречная деловая репутация", поэтому он не собирается уклоняться от следствия.
В чем подозревают Кудрицкого
28 октября Государственное бюро расследований во Львовской области задержало Кудрицкого.
Его вместе с ныне находящимся в СИЗО львовским бизнесменом Игорем Гринкевичем подозревают в мошенническом завладении средствами госпредприятия на десятки миллионов гривен.
В ГБР утверждают, что в 2018 году, во время проведения тендеров на реконструкцию внешнего ограждения подстанций Южной и Западной энергосистем, Кудрицкий вступил в сговор с представителями частной компании. В то время он занимал должность заместителя директора по инвестициям ГП "НЭК "Укрэнерго".
Бывший глава правления "Укрэнерго" был задержан по подозрению по статье о мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах.
Санкции статей предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Сам Кудрицкий назвал инкриминируемые обвинения абсурдными, заявив, что только выполнял свои обязанности, подписывая документы на основе решений, принятых по итогам прозрачных тендеров.
Еще 21 октября к Кудрицкому пришли с обысками работники ГБР. Тогда бывший глава "Укрэнерго" заявил о политическом подтексте дела.
Увольнение Кудрицкого
Владимир Кудрицкий возглавлял "Укрэнерго" с 2020 года.
Он руководил компанией, являющейся оператором энергосистемы страны, во время полномасштабной войны и массированных российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре осенью 2022 и весной-летом 2024 года.
30 августа 2024 на Ставке главнокомандующего было озвучено требование об увольнении председателя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.
2 сентября набсовет "Укрэнерго" провел внеочередное заседание по инициативе Кудрицкого, который представил отчет по обеспечению защиты объектов высоковольтной сети во время российских атак и ситуации вокруг компании в публичной плоскости. Во время заседания большинство членов наблюдательного совета приняли решение о досрочное прекращение полномочий Владимира Кудрицкого как председателя правления "Укрэнерго" с согласия сторон.