Ексголова "Укренерго" Кудрицький пояснив свою позицію у справі ДБР

Колишній голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький прокоментував справу за якою його звинувачує Державне бюро розслідувань. Про це він розповів в інтерв'ю "Суспільному".

Правоохоронці прийшли до Кудрицького з обшуками, ще 21 жовтня. Вже 28 жовтня Кудрицького затримали та доставили до слідчого ізолятору, з якого він вийшов вже 1 листопада після того, як сплатив 13,7 млн грн застави.

У чому звинувачують ексочільника "Укренерго"

За інформацією Державного бюро розслідування, у 2018 році під час проведення тендерів на реконструкцію огорожі низки підстанцій, Кудрицький, що тоді був заступником директора "Укренерго" з інвестицій, вступив у змову Ігорем Гринкевичем, котрий ще торік став відомим, як фігурант справи з розкрадання мільярда гривень на тендерах Міністерства оборони. 

За результатами закупівель між фірмою Гринкевича "Візин-Річ" та "Укренерго" було укладено два договори на загальну суму понад 68 млн грн. Після цього державне підприємство перерахувало підряднику понад 13,7 млн грн авансових платежів, які підозрювані привласнили, але взяті на себе забов'язання не виконали.

Слідство також встановило факти підроблення документів, які подавалися для державної реєстрації юридичної особи, що використовувалася у злочинній схемі. Гринкевичу, який зараз перебуває в СІЗО повідомили про підозру в організації  шахрайства, підроблення документів, та відмиванні отриманих злочинним шляхом доходів. А Кудрицького правоохоронці підозрюють, як співучасника у цій справі, й у разі доведення його вини колишньому топменеджеру загрожує 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Що про це каже сам Кудрицький

Сам Кудрицький в інтерв'ю "Суспільному" розповів, сумнозвісні тендери проводив закупівельний департамент "Укренерго", який йому на той момент не підпорядковувався. Закупівлі проводили на Prozorro за критерієм найнижчої ціни й в обох випадках переможцем стала компанія Гринкевича. А він мусив підписати договори, як директор з інвестицій. 

Однією з умов контрактів були банківські гарантії, які "Візин-Річ" надав банк "Конкорд". І, оскільки компанія взяла від "Укренерго" аванс та не виконала роботи, "Укренерго" стягнуло з банку аванс та штрафні санкції.

"Мене підозрюють у розкраданні коштів не Укренерго, тому що воно не зазнало ніяких збитків (аванс підряднику був близько 14 мільйонів, а назад компанії повернулося понад 17 мільйонів гривень, адже були ще штрафні санкції). Мене підозрюють у завданні збитків банку", — каже Кудрицький.

Автор:
Степан Крьока