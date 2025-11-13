Запланована подія 2

В ЕС отреагировали на коррупционный скандал в сфере энергетики Украины: что говорят

Глава европейской дипломатии Кая Каллас отреагировала на коррупционный скандал в сфере энергетики Украины, к которому причастен совладелец "Квартала 95" Тимур Миндич, назвав его чрезвычайно "досадным".

Как пишет Delo.ua, об этом она сказала в кулуарах встречи министров иностранных дел G7, передает Reuters.

Деньги должны идти на передовую

"Они действуют очень решительно. Нет места для коррупции, особенно сейчас. Я имею в виду, что это буквально деньги людей, которые должны идти на передовую", – заявила Каллас.

Она добавила, что скандал является "чрезвычайно досадным" и отметила важность того, чтобы Киев воспринял его серьезно.

"Я думаю, что очень важно, что они действительно продолжают это очень быстро и относятся к этому очень серьезно", – подчеркнула Каллас.

О коррупции в энергетике

10 ноября НАБУ объявило о   разоблачение коррупционной схемы   в "Энергоатоме", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники извлекали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков. Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд. грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.

Кроме того, НАБУ разоблачило схему "Легализация", в которой киевский офис, связанный с семьей бывшего депутата и сенатора РФ   Андрея Деркача, "отмывавшего" средства через сеть компаний-нерезидентов. В офисе вели "черную бухгалтерию", учет средств и выдавали наличные деньги за пределами Украины. За услуги брали процент от сделок, а через схему прошло около 100 млн долларов.

Спецоперация по документированию деятельности преступной организации продолжалась более 15 месяцев – с лета 2024 года. За это время получены тысячи часов аудиозаписей, теперь дается оценка действиям всех участников этих материалов. Проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъят значительный массив документов и наличных средств.

В этом деле подозрения от НАБУ получили:

  • бизнесмен, соучредитель студии "Квартал 95"   Тимур Миндич   (на пленках НАБУ его   кодовое имя – Карлсон );
  • экссоветник министра энергетики   Игорь Миронюк   (рокет);
  • исполнительный директор по безопасности "Энергоатома"   Дмитрий Басов   (тенор);
  • еще четыре "работника" так называемого бэк-офиса по легализации средств, среди них Александр Цукерман   (Шугармен),   Игорь Фурсенко   (решик),   Леся Устименко   и   Людмила Зорина .

Всем фигурантам дела, кроме Миндича и Цукермана, Высший антикоррупционный суд избрал   меры предосторожности.

Миндича и Цукермана не задержали, потому что они успели уехать за границу до объявления подозрения.

На фоне новостей и подозрения в коррупционной схеме министерша энергетики Светлана Гринчук и ранее возглавлявший Минэнерго министр юстиции Герман Галущенко   подали заявления об увольнении.

