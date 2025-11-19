Прогноз НБУ: Україна може отримати понад $45 мільярдів допомоги у 2026 році

Національний банк України (НБУ) у своєму базовому сценарії прогнозує, що у 2026 році Україна зможе залучити більше ніж 45 мільярдів доларів міжнародної фінансової допомоги.

Як пише Delo.ua, про це заявив голова НБУ Андрій Пишний.

За його словами, величезний вплив на перспективи має подальша підтримка міжнародних партнерів, зокрема взаємодія з Міжнародним валютним фондом. Наразі у Києві працює місія МВФ щодо потенційної нової програми розширеного фінансування.

"Наш базовий сценарій передбачає, що у 2026 році Україна отримає понад 45 млрд доларів міжнародної фінансової допомоги", - зазначив Пишний під час форуму NV "Діалоги".

Він визнав, що ці кошти є "складними", оскільки вимагають непростих політичних рішень і запровадження нових механізмів, як-от репараційна позика ЄС. Однак Пишний залишається оптимістом, підкреслюючи, що аргументи на підтримку цього рішення сильні та справедливі.

Голова НБУ повідомив, що на початок повномасштабного вторгнення міжнародні резерви становили близько 29 мільярдів доларів, тоді як на сьогодні ця сума зросла майже до 50 мільярдів доларів.

"Зокрема, ми маємо зосередитися на мобілізації внутрішніх ресурсів, у тому числі за рахунок детінізації економіки ‒ це питання також є предметом обговорення в межах місії МВФ", - підкреслив голова НБУ.

Нагадаємо, що МВФ пропонує Україні нову програму фінансування на близько $8 млрд.Як зазначила голова комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа, хоча ця сума нижча за очікувану та необхідну, схвалення програми МВФ є вирішальною умовою для залучення коштів від інших міжнародних партнерів, включно з репараційним кредитом.