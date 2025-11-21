Ситуація на ринку праці покращилась, але нестача кадрів зберігається – НБУ

Ситуація на ринку праці в Україні дещо покращилася порівняно з минулим роком. Водночас дефіцит кадрів зберігається та стимулює подальше зростання зарплат.

Як пише Delo.ua, про це свідчить макроекономічний прогноз НБУ.

Що відбувається на ринку праці

Кількість людей, які шукають роботу, зросла, тож компаніям стало трохи простіше підбирати персонал. Бізнес активніше залучає до роботи жінок, молодь, людей пенсійного віку та ветеранів.

Попри це, нестача кадрів усе ще залишається відчутною. Потреба підприємств у працівниках часто перевищує реальні можливості їх знайти, що підтримує високу конкуренцію за робочу силу. Це, своєю чергою, стимулює зростання заробітних плат, однак темпи вже не такі високі, як торік: приблизно 5% у реальному вимірі проти понад 15% у попередньому році.

Національний банк не прогнозує швидкого поліпшення ситуації. Війна й надалі ускладнює процес найму, а після її завершення попит на робочу силу тільки зросте через потреби у відбудові країни. Тож конкуренція за працівників залишатиметься високою, а рівень зарплат і надалі випереджатиме інфляцію.

Що з цінами?

Інфляція поступово сповільнюється. Процес зниження темпів зростання цін розпочався ще в червні і триває досі. Водночас це не означає падіння вартості товарів і послуг - ціни й надалі підвищуються, проте вже не так стрімко, як раніше. Саме такий сценарій і прогнозував Національний банк у своїх попередніх оцінках. За останніми даними, у жовтні рівень інфляції знизився до 10,9%, тоді як у травні він сягав майже 16%.

На уповільнення інфляції вплинули кілька чинників. Зокрема, надходження нового врожаю сприяло зниженню цін на овочі порівняно з минулим роком. Важливу роль також відіграли заходи НБУ, спрямовані на підтримку привабливості гривневих заощаджень. Українці активніше розміщували кошти на депозитах у національній валюті та інвестували в державні облігації, що дозволило стримати попит на іноземну валюту. У підсумку це зменшило тиск на курс гривні та обмежило подальше зростання споживчих цін.

Згідно з прогнозами НБУ, наприкінці 2025 року інфляція опуститься нижче 10%, у 2026 році – стане меншою за 7%, а в подальшій перспективі поступово наближатиметься до цільового показника у 5%.

Фото: НБУ

Інфляція і заощадження: що варто знати

Загальний рівень інфляції знижується, навіть попри швидке зростання цін на окремі товари, адже Держстат розраховує цей показник на основі споживчого кошика з понад 300 найменувань товарів і послуг, ціни на які змінюються нерівномірно. Поки м’ясо, яйця, фрукти та послуги дорожчають, деякі продукти, зокрема овочі борщового набору, цукор і оливкова олія, навпаки, дешевшають, а комунальні тарифи залишаються стабільними.

У результаті середнє подорожчання споживчого кошика за рік становить 10,9%. Для захисту гривневих заощаджень від інфляції НБУ утримує облікову ставку на рівні 15,5%, що дозволяє банкам пропонувати привабливі депозити та стимулює інвестиції в гривневі ОВДП. Їхня дохідність перевищує прогнозований рівень інфляції на наступний рік, який, за оцінками експертів і НБУ, може знизитися до 7–10%, тому українці дедалі частіше обирають такі інструменти для збереження своїх коштів.

Відновлення економіки під тиском війни

Економіка України продовжує відновлюватися повільними темпами через наслідки війни, втрату виробничих потужностей і несприятливі погодні умови, які негативно вплинули на врожай. У першому півріччі 2025 року зростання ВВП становило лише 0,8%, хоча в останні місяці ситуація дещо покращилася завдяки активнішій роботі агросектору.

Водночас посилення російських атак спричинило значні пошкодження енергосистеми, що призвело до дефіциту електроенергії та стримуватиме економічне зростання найближчим часом. Позитивний вплив на економіку матимуть значні бюджетні витрати та міжнародна фінансова підтримка. За прогнозом НБУ, у 2025 році економіка зросте майже на 2%, а в наступні роки – на 2–3% щорічно.

Фото: НБУ

Нагадаємо, НБУ у своєму базовому сценарії прогнозує, що у 2026 році Україна зможе залучити більше ніж 45 мільярдів доларів міжнародної фінансової допомоги.