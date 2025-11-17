Запланована подія 2

39,9 млрд грн прибутку: кредитування стало ключовим драйвером зростання банків – НБУ

будівля НБУ
Згідно з оглядом НБУ, кредитування залишається головною рушійною силою / Вікіпедія

Кредитування залишається ключовою рушійною силою для банків в Україні. Стрімке зростання гривневих кредитів стало основним джерелом нарощення активів третій квартал поспіль, забезпечивши сектору 39,9 млрд грн прибутку. Частка процентних доходів від кредитів у загальних процентних доходах за квартал зросла до 47,8%.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в огляді банківського сектору за ІІІ квартал 2025 року НБУ.

У річному вимірі швидше зростали довгострокові кредити на капітальні інвестиції, тож частка довгострокових кредитів у чистому гривневому портфелі бізнесу збільшилася і перевищила 25%.

Завдяки доступним умовам портфель зростає передусім за межами державної підтримки, тож частка субсидійованих позик у гривневому портфелі бізнесу скоротилася до 27,4%.

Водночас обсяг кредитів підприємствам оборонно-промислового комплексу, наданих за програмою державної підтримки, сягнув близько 5 млрд грн.

Бізнес-кредити

Інтенсивно зростали позики приватним та окремим держкомпаніям у секторах торгівлі, машинобудування та енергетики. Частка довгострокових кредитів на капітальні інвестиції перевищила 25% у чистому гривневому портфелі.  

Чисті гривневі кредити бізнесу в жовтні 2025 року за попередніми даними зросли на 35,2% р/р, фізичним особам – на 32,3% р/р. Це вище за показник до повномасштабного вторгнення. 

Кредитування населення

Кредитування населення й надалі динамічно зростає: валові кредити населення у вересні збільшилися на 24,3%.

У портфелі кредитів населенню домінують незабезпечені кредити, водночас частка іпотеки в цьому портфелі зросла до 13,4%. 

Зобов’язання банків і далі зростають передусім за рахунок збільшення обсягу коштів населення. Частка строкових залучень за квартал майже не змінилася (33,9%), а рівень доларизації вкладів фізичних осіб під впливом швидшого зростання гривневих вкладів знизився до 33,6%.

Ставки банків

Банки переважно не переглядали ставки за коштами клієнтів упродовж кварталу. Водночас ставки за гривневими кредитами бізнесу знизилися до 15,3% річних, а в іноземних банках – навіть до 13,7% річних.

Регулятор попереджає, що запровадження підвищеної ставки податку на прибуток на рівні 50% у 2026 році може мати негативний вплив на стійкість сектору, його кредитну активність та приватизацію державних банків.  

Раніше повідомлялося, що банки фіксують зростання попиту з боку бізнесу та населення на кредити й очікують подальшого збільшення обсягів кредитування протягом найближчого року

Автор:
Тетяна Бесараб