39,9 млрд грн прибыли: кредитование стало ключевым драйвером роста банков – НБУ

Кредитование остается ключевой движущей силой для банков Украины. Стремительный рост гривневых кредитов явился основным источником наращивания активов третий квартал подряд, обеспечив сектору 39,9 млрд грн прибыли. Доля процентных доходов от кредитов в общих процентных доходах за квартал выросла до 47,8%.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в обзоре банковского сектора за ІІІ квартал 2025 года НБУ.

В годовом измерении быстрее росли долгосрочные кредиты на капитальные инвестиции, так что доля долгосрочных кредитов в чистом гривневом портфеле бизнеса увеличилась и превысила 25%.

Благодаря доступным условиям портфель растет прежде всего за пределами государственной поддержки, поэтому доля субсидированных ссуд в гривневом портфеле бизнеса сократилась до 27,4%.

В то же время объем кредитов предприятиям оборонно-промышленного комплекса, предоставленных по программе государственной поддержки, составил около 5 млрд грн.

Бизнес-кредиты

Интенсивно росли ссуды частным и отдельным госкомпаниям в секторах торговли, машиностроения и энергетики. Доля долгосрочных кредитов на капитальные инвестиции превысила 25% в чистом гривневом портфеле.

Чистые гривневые кредиты бизнеса в октябре 2025 года по предварительным данным выросли на 35,2% г/г, физическим лицам – на 32,3% г/г. Это выше показателя до полномасштабного вторжения.

Кредитование населения

Кредитование населения продолжает динамично растет: валовые кредиты населения в сентябре увеличились на 24,3%.

В портфеле кредитов населению доминируют необеспеченные кредиты, при этом доля ипотеки в этом портфеле возросла до 13,4%.

Обязательства банков продолжают расти прежде всего за счет увеличения объема средств населения. Доля срочных привлечений за квартал почти не изменилась (33,9%), а уровень долларизации вкладов физических лиц под влиянием более быстрого роста гривневых вкладов снизился до 33,6%.

Ставки банков

Банки в основном не пересматривали ставки по средствам клиентов в течение квартала. В то же время ставки по гривневым кредитам бизнеса снизились до 15,3% годовых, а в иностранных банках – даже до 13,7% годовых.

Регулятор предупреждает, что введение повышенной ставки налога на прибыль на уровне 50% в 2026 году может оказать негативное влияние на устойчивость сектора, его кредитную активность и приватизацию государственных банков.

Ранее сообщалось, что банки фиксируют рост спроса со стороны бизнеса и населения на кредиты и ожидают дальнейшего увеличения объемов кредитования в течение ближайшего года.