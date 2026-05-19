Масового завезення мігрантів не буде: в уряді розповіли, кого залучатимуть до ринку праці

Залучення трудових мігрантів наразі не є пріоритетом для України. Основну ставку уряд робить на повернення українців з-за кордону та залучення до роботи тих, хто вже перебуває в країні.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр економіки Олексій Соболев в інтерв'ю РБК-Україна.

Де візьмуть 4,5 мільйона працівників

За словами міністра, одним із ключових викликів для бізнесу є розширення ринку праці, але залучення трудових мігрантів наразі не є пріоритетом.

Соболев зауважив, що для щорічного зростання ВВП на 7% українській економіці протягом наступних 10 років потрібно 4,5 мільйона працівників.

Він зазначив, що на підконтрольній Україні території перебувають близько 30 мільйонів людей, з яких офіційно працюють лише 10,5 мільйона. Ще приблизно 2,6 мільйона зайняті в тіньовому секторі.

Міністр вважає, що мінімум два мільйони людей можна додатково залучити до ринку праці всередині країни, уточнивши, що йдеться про молодь, людей віком 50+, а також про тих, хто зараз не бере участі в економіці, зокрема про людей у розшуку та СЗЧ.

Другим джерелом поповнення ринку праці міністр назвав повернення українців із-за кордону.

"Там понад 6 мільйонів. Ми проводили опитування, знаємо, що потрібно, щоб вони повернулися. Це гроші на переїзд, житло, школа, лікарня і далі робота", — наголосив Соболев.

Він додав, що Міністерство соціальної політики відкриває українські хаби для підтримки зв’язку з українцями за кордоном та підготовки програм повернення.

Чи замінять мігранти українських працівників?

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що мігранти з інших країн не можуть стати альтернативою для покриття дефіциту робочої сили в Україні.

На його думку, залучення працівників із країн іншого культурного середовища не вирішить проблем України, а може створити нові соціальні та безпекові ризики.

Раніше повідомлялося, що у нових житлових комплексах Івано-Франківська планують залучати трудових мігрантів з Індії для виконання окремих будівельних робіт.