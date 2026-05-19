Массового завоза мигрантов не будет: в правительстве рассказали, кого будут привлекать к рынку труда

Привлечение трудовых мигрантов пока не является приоритетом для Украины. Основную ставку правительство делает на возвращение украинцев из-за границы и вовлечение в работу тех, кто уже находится в стране.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр экономики Алексей Соболев в интервью РБК-Украина.

Где возьмут 4,5 миллиона работников

По словам министра, одним из ключевых вызовов для бизнеса является расширение рынка труда, но привлечение трудовых мигрантов пока не является приоритетом.

Соболев отметил, что для ежегодного роста ВВП на 7% украинской экономике в течение следующих 10 лет нужно 4,5 миллиона работников.

Он отметил, что на подконтрольной Украине территории находятся около 30 миллионов человек, из которых официально работает только 10,5 миллиона. Еще примерно 2,6 миллиона заняты в теневом секторе.

Министр считает, что минимум два миллиона человек можно дополнительно привлечь к рынку труда внутри страны, уточнив, что речь идет о молодежи, людях в возрасте 50+, а также о тех, кто сейчас не участвует в экономике, в том числе о людях в розыске и СЗЧ.

Вторым источником пополнения рынка труда министр назвал возвращение украинцев из-за границы.

"Там более 6 миллионов. Мы проводили опрос, знаем, что нужно, чтобы они вернулись. Это деньги на переезд, жилье, школа, больница и дальше работа", - подчеркнул Соболев.

Он добавил, что Министерство социальной политики открывает украинские хабы для поддержания связи с украинцами за границей и подготовки программ возвращения.

Заменят ли мигранты украинских работников?

Председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев заявил, что мигранты из других стран не могут стать альтернативой для покрытия дефицита рабочей силы в Украине.

По его мнению, привлечение работников из других культурной среды не решит проблем Украины, а может создать новые социальные и риски безопасности.

Ранее сообщалось, что в новых жилых комплексах Ивано-Франковска планируется привлекать трудовых мигрантов из Индии для выполнения отдельных строительных работ.