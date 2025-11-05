В Украине ищут управляющего для предприятия, производящего инертные газы

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило на Prozorro конкурс по отбору управляющего для арестованного производственного комплекса ООО "Криоин Инжиниринг" в Одесской области, специализирующегося на выпуске инертных газов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Об активе

Предприятие имеет современное оборудование для производства, упаковки и транспортировки, а также собственную научную базу.

В состав актива входят:

корпоративные права,

4 земельных участка ,

2 производственных помещения,

9 квартир,

2 дачных дома,

коттедж в Одессе.

В АРМА говорят, что актив является коммерчески привлекательным и не требует дополнительных инвестиций и может быстро возобновить работу.

К участию в открытом конкурсе приглашаются все заинтересованные компании, кроме владельцев актива и представителей государства-агрессора.

Тендерные предложения принимаются до 8 ноября 2025г.

Арестованные корпоративные права и имущество переданы в управление по решению Шевченковского районного суда Киева.

"Криоин Инжиниринг" производит и поставляет по всему миру редкие газы высокой чистоты: неон, изотопы 20Ne, 21Ne и 22Ne, гелий, ксенон, криптон. Компания имеет жесткую научную базу, которая позволяет эффективно внедрять передовые технологии в криогенную промышленность.

