В Украине ищут управляющего для предприятия, производящего инертные газы
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило на Prozorro конкурс по отбору управляющего для арестованного производственного комплекса ООО "Криоин Инжиниринг" в Одесской области, специализирующегося на выпуске инертных газов.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.
Об активе
Предприятие имеет современное оборудование для производства, упаковки и транспортировки, а также собственную научную базу.
В состав актива входят:
- корпоративные права,
- 4 земельных участка ,
- 2 производственных помещения,
- 9 квартир,
- 2 дачных дома,
- коттедж в Одессе.
В АРМА говорят, что актив является коммерчески привлекательным и не требует дополнительных инвестиций и может быстро возобновить работу.
К участию в открытом конкурсе приглашаются все заинтересованные компании, кроме владельцев актива и представителей государства-агрессора.
Тендерные предложения принимаются до 8 ноября 2025г.
Арестованные корпоративные права и имущество переданы в управление по решению Шевченковского районного суда Киева.
"Криоин Инжиниринг" производит и поставляет по всему миру редкие газы высокой чистоты: неон, изотопы 20Ne, 21Ne и 22Ne, гелий, ксенон, криптон. Компания имеет жесткую научную базу, которая позволяет эффективно внедрять передовые технологии в криогенную промышленность.
Напомним, АРМА начало прием предложений по управлению 87% акций АО " Днепротяжмаш " - одного из крупнейших машиностроительных предприятий Украины.