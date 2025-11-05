- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
В Україні шукають управителя для підприємства, що виробляє інертні гази
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило на Prozorro конкурс з відбору управителя для арештованого виробничого комплексу ТОВ "Кріоін Інжинірінг" в Одеській області, що спеціалізується на випуску інертних газів.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.
Про актив
Підприємство має сучасне обладнання для виробництва, пакування й транспортування, а також власну наукову базу.
До складу активу входять:
- корпоративні права,
- 4 земельні ділянки ,
- 2 виробничі приміщення,
- 9 квартир,
- 2 дачні будинки,
- котедж в Одесі.
В АРМА хауважують, що актив є комерційно привабливим та не потребує додаткових інвестицій і може швидко відновити роботу.
До участі у відкритому конкурсі запрошуються всі зацікавлені компанії, крім власників активу та представників держави-агресора.
Тендерні пропозиції приймаються до 8 листопада 2025 року.
Арештовані корпоративні права і майно передані в управління АРМА за рішенням Шевченківського районного суду Києва.
"Кріоін Інжинірінг" виробляє і поставляє по всьому світу рідкісні гази високої чистоти: неон, ізотопи 20Ne, 21Ne і 22Ne, гелій, ксенон, криптон. Компанія має тверду наукову базу, яка дозволяє ефективно впроваджувати передові технології у кріогенну промисловість.
Нагадаємо, АРМА розпочало прийом пропозицій щодо управління 87% акцій АТ "Дніпроважмаш" – одного з найбільших машинобудівних підприємств України.