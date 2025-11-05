В Україні шукають управителя для підприємства, що виробляє інертні гази

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило на Prozorro конкурс з відбору управителя для арештованого виробничого комплексу ТОВ "Кріоін Інжинірінг" в Одеській області, що спеціалізується на випуску інертних газів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Про актив

Підприємство має сучасне обладнання для виробництва, пакування й транспортування, а також власну наукову базу.

До складу активу входять:

корпоративні права,

4 земельні ділянки ,

2 виробничі приміщення,

9 квартир,

2 дачні будинки,

котедж в Одесі.

В АРМА хауважують, що актив є комерційно привабливим та не потребує додаткових інвестицій і може швидко відновити роботу.

До участі у відкритому конкурсі запрошуються всі зацікавлені компанії, крім власників активу та представників держави-агресора.

Тендерні пропозиції приймаються до 8 листопада 2025 року.

Арештовані корпоративні права і майно передані в управління АРМА за рішенням Шевченківського районного суду Києва.

"Кріоін Інжинірінг" виробляє і поставляє по всьому світу рідкісні гази високої чистоти: неон, ізотопи 20Ne, 21Ne і 22Ne, гелій, ксенон, криптон. Компанія має тверду наукову базу, яка дозволяє ефективно впроваджувати передові технології у кріогенну промисловість.

