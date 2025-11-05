Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
В Україні шукають управителя для підприємства, що виробляє інертні гази

Кріоін Інжинірінг
ТОВ "Кріоін Інжинірінг" виставили на Prozorro / АРМА

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило на Prozorro конкурс з відбору управителя для арештованого виробничого комплексу ТОВ "Кріоін Інжинірінг" в Одеській області, що спеціалізується на випуску інертних газів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Про актив

Підприємство має сучасне обладнання для виробництва, пакування й транспортування, а також власну наукову базу.

До складу активу входять:

  • корпоративні права, 
  • 4 земельні ділянки ,
  • 2 виробничі приміщення,
  •  9 квартир, 
  • 2 дачні будинки,
  • котедж в Одесі.
В АРМА хауважують, що актив є комерційно привабливим та не потребує додаткових інвестицій і може швидко відновити роботу.

До участі у відкритому конкурсі запрошуються всі зацікавлені компанії, крім власників активу та представників держави-агресора.

Тендерні пропозиції приймаються до 8 листопада 2025 року.

Арештовані корпоративні права і майно передані в управління АРМА за рішенням Шевченківського районного суду Києва. 

"Кріоін Інжинірінг" виробляє і поставляє по всьому світу рідкісні гази високої чистоти: неон, ізотопи 20Ne, 21Ne і 22Ne, гелій, ксенон, криптон. Компанія має тверду наукову базу, яка дозволяє ефективно впроваджувати передові технології у кріогенну промисловість.

Нагадаємо, АРМА розпочало прийом пропозицій щодо управління 87% акцій АТ "Дніпроважмаш" – одного з найбільших машинобудівних підприємств України.

Автор:
Світлана Манько