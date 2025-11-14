Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,06

+0,03

EUR

48,88

+0,23

Готівковий курс:

USD

42,13

42,00

EUR

49,15

48,93

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

АРМА оголосило конкурс на управління торговельно-офісним центром і готелем в Одесі

арма
АРМА виставило на продаж два лоти / АРМА

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило відкриті торги на Prozorro для відбору управителів двох комерційних об’єктів у центральній частині Одеси.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на АРМА.

Лот №1: торговельно-офісний центр "Марсель", площа 3 670 кв. м, розташований на вулиці Ніжинська.

Лот №2: готель "Центральний", площа 4 972 кв. м, розташований на вулиці Преображенська.

Об’єкти оцінені у 300 тисяч грн кожен.

"Обидва об’єкти повністю технічно обладнані і готові до управління", - йдеться в повідомленні.

Прийом тендерних пропозицій триває до 19 листопада 2025 року.

Переможці торгів укладуть договори управління, які передбачають збереження арештованого майна, його ефективне використання та надходження доходів до державного бюджету.

Додамо, АРМА оголосило на Prozorro конкурс з відбору управителя для арештованого виробничого комплексу ТОВ "Кріоін Інжинірінг" в Одеській області, що спеціалізується на випуску інертних газів.

Автор:
Тетяна Гойденко