АРМА оголосило конкурс на управління торговельно-офісним центром і готелем в Одесі

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило відкриті торги на Prozorro для відбору управителів двох комерційних об’єктів у центральній частині Одеси.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на АРМА.

Лот №1: торговельно-офісний центр "Марсель", площа 3 670 кв. м, розташований на вулиці Ніжинська.

Лот №2: готель "Центральний", площа 4 972 кв. м, розташований на вулиці Преображенська.

Об’єкти оцінені у 300 тисяч грн кожен.

"Обидва об’єкти повністю технічно обладнані і готові до управління", - йдеться в повідомленні.

Прийом тендерних пропозицій триває до 19 листопада 2025 року.

Переможці торгів укладуть договори управління, які передбачають збереження арештованого майна, його ефективне використання та надходження доходів до державного бюджету.

Додамо, АРМА оголосило на Prozorro конкурс з відбору управителя для арештованого виробничого комплексу ТОВ "Кріоін Інжинірінг" в Одеській області, що спеціалізується на випуску інертних газів.