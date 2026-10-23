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В Україні різко подорожчає дизельне пальне: коли та на скільки

дизель
Через високі ціни попит на пальне в Україні скоротився / Depositphotos

Ціни на дизельне пальне в Україні протягом найближчих семи днів можуть зрости ще на 2-3 гривні за літр, якщо світові ціни на пальне залишатимуться високими.

Як пише Dilo, про це УНІАН розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

"Думаю, що є зараз підстави говорити, що ціни на дизпаливо, в Україні можуть підвищитися в найближчі сім днів, якщо ціна на міжнародних ринках буде триматись високою. Можливо, до 2-3 гривень. Тому що дизель у нас найбільш дефіцитний продукт, і ціна на нього зростає більш помітно", - зазначив експерт.

Він зауважив, що Україна майже повністю залежить від імпорту пального, оскільки власні нафтопереробні потужності знищені. Водночас європейський ринок відчуває дефіцит дизелю та бензину, а ціни зростають через загострення ситуації у Перській затоці.

Омельченко розповів що українським трейдерам доводиться пропонувати європейським постачальникам додаткову премію, щоб забезпечити закупівлі пального. Крім того, в ціну закладають ризики подальшого подорожчання через нестабільну ситуацію на ринку.

При цьому, експерт відмітив, що попри зростання цін, дефіциту пального в Україні наразі немає. Він додав, що попит знизився якраз через високу вартість, а законтрактованих обсягів достатньо.

"Дефіциту пального немає на сьогодні, тому що знизився попит через високі ціни. Достатньо у нас законтрактовано обсягів. Складності доставки у деякі прифронтові регіони. Найбільша складність - це загроза атак по АЗС, які Росія розпочала ще влітку, - підкреслив Омельченко.

Нагадаємо, через ескалацію на Близькому Сході та зростання світових цін на нафту (Brent майже $110/бар.) дизпальне в Україні вперше перетнуло позначку 100 грн/л. За прогнозами експертів, опитаних Dilo, цього тижня дизель подорожчає ще на 4 грн/л, бензин — на 3 грн/л, а автогаз може сягнути 55 грн/л.

Автор:
Світлана Манько

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