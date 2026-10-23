В Украине резко подорожает дизельное топливо: когда и на сколько

Цены на дизельное топливо в Украине в ближайшие семь дней могут вырасти еще на 2-3 гривны за литр, если мировые цены на топливо будут оставаться высокими.

Как пишет Dilo, об этом УНИАН рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"Думаю, что сейчас есть основания говорить, что цены на дизтопливо, в Украине могут повыситься в ближайшие семь дней, если цена на международных рынках будет держаться высокой. Возможно, до 2-3 гривен. Потому что дизель у нас наиболее дефицитный продукт, и цена на него растет более заметно", - отметил эксперт.

Он отметил, что Украина почти полностью зависит от импорта горючего, поскольку собственные нефтеперерабатывающие мощности уничтожены. В то же время, европейский рынок испытывает дефицит дизеля и бензина, а цены растут из-за обострения ситуации в Персидском заливе.

Омельченко рассказал, что украинским трейдерам приходится предлагать европейским поставщикам дополнительную премию, чтобы обеспечить закупки горючего. Кроме того, в цену закладывают риски дальнейшего подорожания из-за нестабильной ситуации на рынке.

При этом эксперт отметил, что, несмотря на рост цен, дефицита горючего в Украине пока нет. Он добавил, что спрос снизился как раз из-за высокой стоимости, а законтрактованных объемов достаточно.

"Дефицита горючего нет на сегодня, потому что снизился спрос из-за высоких цен. Достаточно у нас законтрактованы объемы. Сложности доставки в некоторые прифронтовые регионы. Наибольшая сложность - это угроза атак по АЗС, которые Россия начала еще летом, - подчеркнул Омельченко.

Напомним, из-за эскалации на Ближнем Востоке и роста мировых цен на нефть (Brent почти $110/барр.) дизтопливо в Украине впервые пересекло отметку 100 грн/л. По прогнозам экспертов, опрошенных Dilo, на этой неделе дизель подорожает еще на 4 грн/л, бензин на 3 грн/л, а автогаз может достичь 55 грн/л.