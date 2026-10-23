Не для всіх: Кабмін визначив, хто зможе користуватися укриттями в школах

Кабінет міністрів переглянув порядок використання захисних споруд у закладах освіти. Під час очного навчання шкільні укриття насамперед призначатимуться для учнів і працівників, а сховища в дитячих садках використовуватимуть для захисту дітей та персоналу.

Як пише Dilo, зміни передбачені постановою Кабміну.

Хто матиме доступ до укриттів

Правила використання захисних споруд відрізнятимуться залежно від типу закладу.

У дитячих садках укриття призначені виключно для дітей і працівників, які беруть участь в освітньому процесі.

У школах під час очного навчання пріоритет також надаватимуть учням і персоналу. Водночас місцеві органи виконавчої влади або органи самоврядування зможуть ухвалювати рішення про одночасне перебування в таких укриттях інших людей.

Організацію доступу визначатимуть з урахуванням можливостей конкретної захисної споруди. Відповідальність за її утримання та порядок використання покладатиметься на відповідального балансоутримувача — засновника або керівника закладу.

Як організують доступ сторонніх осіб

Перед тим як дозволити іншим громадянам користуватися шкільним укриттям, необхідно оцінити, чи дають змогу його площа та планування безпечно розмістити різні групи людей.

Зокрема, передбачено такі вимоги:

Розподіл простору. Місця для учнів та інших відвідувачів мають бути визначені заздалегідь. Якщо це можливо, для них облаштовуватимуть окремі приміщення.

Організація супроводу. Має бути встановлено порядок, за яким сторонні особи потраплятимуть до сховища, зокрема вночі, у вихідні та святкові дні.

Обмеження пересування. Відвідувачі зможуть користуватися укриттям і маршрутом до нього, але не матимуть вільного доступу до інших приміщень та території закладу.

Інформаційні вказівники. На території мають бути доступні схеми, правила користування укриттям та інструкції для відвідувачів, зокрема для людей з інвалідністю та маломобільних груп.

Публічна інформація. Відомості про укриття, доступні для інших громадян, і порядок їх використання мають оприлюднюватися на офіційних ресурсах місцевої влади або закладу освіти.

Режим доступу визначатимуть з урахуванням доступної площі та часу, коли укриття не зайняте учасниками освітнього процесу.

Які вимоги діятимуть

Якщо місцева влада дозволить одночасно використовувати шкільне укриття учням та іншим громадянам, адміністрація закладу повинна організувати безпечне перебування дітей.

Протягом часу, коли учні перебувають у сховищі, поруч мають бути педагогічні працівники та психолог. Також передбачено присутність представника поліції або охорони, якщо такі фахівці є в закладі.

Окрему увагу приділятимуть розмежуванню потоків людей. Переміщення учнів та інших відвідувачів до укриття й назад потрібно організувати так, щоб вони якомога рідше перетиналися.

Для школярів мають бути облаштовані окремі санвузли. Для дітей з особливими освітніми потребами необхідно передбачити приміщення або відокремлену зону, де вони зможуть отримати психологічну підтримку, а за потреби — відповідні психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги-

Що це означає для інших мешканців

Новий порядок передбачає пріоритетний захист учнів і працівників під час навчання, але не виключає можливості використання шкільних укриттів іншими громадянами.

Остаточний порядок доступу залежатиме від рішення місцевої влади, характеристик конкретного сховища та можливості забезпечити безпечне перебування дітей.

Тому можливість скористатися певним шкільним укриттям під час повітряної тривоги варто перевіряти за офіційною інформацією відповідної громади або закладу освіти.

Зауважимо, що з 4 грудня 2026 року підприємства в Україні не зможуть продовжувати роботу під час "жовтого" рівня повітряної тривоги лише за згодою трудового колективу. Для роботи за дронової загрози об’єкт має бути забезпечений укриттям, іншою захисною спорудою або належно облаштованим безпечним простором для працівників і відвідувачів.

Бізнес не зобов’язаний будувати окреме укриття. У передбачених законодавством випадках, роботодавець може облаштувати безпечний простір безпосередньо у будівлі.