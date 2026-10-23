Volvo Cars скорочує 2 500 робочих місць на тлі падіння продажів у Китаї та США

Шведський автовиробник Volvo Cars оголосив про скорочення ще 2 500 робочих місць після фіксації значно більшого, ніж прогнозували аналітики, операційного збитку за третій квартал, що спричинило обвал акцій компанії майже на 30%.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Операційний збиток компанії, контрольний пакет акцій якої належить китайському холдингу Geely Holding, сягнув 3,7 мільярда шведських крон ($373 млн) проти 5,8 млрд крон прибутку за аналогічний період минулого року.

Цей результат виявився набагато гіршим за очікування ринку. Прогноз аналітиків Citi передбачав збиток на рівні 724 млн крон. Компанія стикається з нерівномірним попитом на електромобілі, зростанням митного тиску та різким погіршенням умов на ринку Китаю.

Генеральний директор Хокан Самуельссон зазначив, що рік виявився значно складнішим за попередні очікування, через що чинний антикризовий план компанії потребує негайного й рішучого посилення.

Зниження витрат та зміна стратегії на ринках

На додаток до раніше оголошеного плану оптимізації на 23 млрд крон, автовиробник зменшить непрямі видатки та змінні витрати ще на 5 млрд крон до кінця наступного року. О

станні заходи скоротять штат приблизно на 6% (близько 2 000 посад у Швеції та 500 у світі) через розірвання контрактів із консультантами, природний відтік персоналу та вихідні виплати.

Ці звільнення доповнять 3 000 скорочень, анонсованих раніше, і мають завершитися до середини 2027 року, хоча в компанії не виключають нових оптимізаційних заходів, якщо фінансові результати не поліпшаться.

Валова маржа автоконцерну в третьому кварталі просіла до 14,7% порівняно з 20,4% торік, а котирування акцій опустилися до історичного мінімуму, втративши понад дві третини вартості з початку року.

Раніше компанія також скасувала власні річні прогнози щодо обсягів продажів і грошових потоків. На ключових ринках Китаю та США виробник вирішив відмовитися від агресивної цінової війни з місцевими конкурентами та зосередитися на збереженні маржинальності коштом зменшення ринкової частки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Volvo Cars попередила про падіння прибутку через спад у Китаї, коли шведський автовиробник попередив інвесторів про скорочення доходів і повністю скасував свій річний фінансовий орієнтир через кризу продажів на найбільшому авторинку світу та повільне відновлення у США.