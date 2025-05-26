Volvo скоротить 3000 робочих місць: під удар потрапили переважно "білі комірці"

Шведська Volvo Cars скоротить 3000 робочих місць, в основному робочих місць «білих комірців», в рамках оголошеної реструктуризації компанії. Автовиробнику доводиться боротися з високими витратами, зниженням попиту на електромобілі та торговельною невизначеністю.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Звільнення відбуваються та тлі вкрай низької вартості акцій компанії та зниженні попиту на автомобілі. Автовиробник до осені планує скоротити витрати за рахунок реструктуризації частини свого бізнесу, зокрема і звільнення офісних працівників.

Генеральний директор Хакан Самуельссон у квітні представив програму скорочення витрат на 18 мільярдів шведських крон (1,9 мільярда доларів США), включаючи суттєве скорочення кількості службовців, які становлять 40% від усіх робітників.

"Це стосується "білих комірців" практично у всіх галузях… це значне скорочення. Я думаю, це буде дуже корисно, заощадить нам гроші і дасть людям можливість взяти на себе велику відповідальність", – сказав Самуельссон.

Новий фінансовий директор Volvo Cars Фредрік Ханссон повідомив, що скорочення торкнуться всіх відділів та підрозділів компанії, але більшість скорочень відбудеться у Гетеборзі.

"Це зроблено спеціально, щоб зробити нас більш ефективними у структурному плані, а те, як це буде реалізовано, може трохи відрізнятись залежно від регіону", — зазначив він.

За повідомленням Volvo Cars, звільнення торкнуться близько 15% офісного персоналу компанії і спричинять одноразові витрати на реструктуризацію в розмірі 1,5 млрд крон.

Оскільки більша частина виробництва Volvo Cars знаходиться в Європі та Китаї, компанія більше схильна до впливу нових мит США, ніж багато її європейських конкурентів. Експорт її найдоступніших автомобілів у США може стати неможливим.

Акції Volvo Cars 26 травня зросли на 3,6%, однак вони все ще на 24% нижчі від показників, які компанія мала на початку року.

Нагадаємо, автомобілебудівна компанія Volvo Cars, контрольний пакет акцій якої належить китайській Geely, може перенести виробництво деяких своїх моделей в США в залежності від впроваджених мит.