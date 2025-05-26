Volvo сократит 3000 рабочих мест: под удар попали преимущественно "белые воротнички"

Шведская Volvo Cars сократит 3000 рабочих мест, в основном рабочих мест "белых воротничков", в рамках объявленной реструктуризации компании. Автопроизводителю приходится бороться с высокими издержками, понижением спроса на электромобили и торговой неопределенностью.

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Об этом информирует Delo . ua со ссылкой на публикацию R euters.

Увольнения происходят на фоне крайне низкой стоимости акций компании и снижении спроса на автомобили. Автопроизводитель к осени планирует сократить расходы за счет реструктуризации части своего бизнеса, в том числе и увольнения офисных работников.

Генеральный директор Хакан Самуэльсон в апреле представил программу сокращения расходов на 18 миллиардов шведских крон (1,9 миллиарда долларов США), включая существенное сокращение количества служащих, составляющих 40% от всех рабочих.

"Это касается "белых воротничков" практически во всех отраслях… это значительное сокращение. Я думаю, это будет очень полезно, сэкономит нам деньги и позволит людям взять на себя большую ответственность", – сказал Самуэльссон.

Новый финансовый директор Volvo Cars Фредрик Ханссон сообщил, что сокращения коснутся всех отделов и подразделений компании, но большинство сокращений произойдет в Гетеборге.

"Это сделано специально, чтобы сделать нас более эффективными в структурном плане, а то, как это будет реализовано, может немного отличаться в зависимости от региона", — отметил он.

По сообщению Volvo Cars, увольнения коснутся около 15% офисного персонала компании и повлекут за собой одноразовые расходы на реструктуризацию в размере 1,5 млрд крон.

Поскольку большая часть производства Volvo Cars находится в Европе и Китае, компания больше подвержена влиянию новых пошлин США, чем многие ее европейские конкуренты. Экспорт ее самых доступных автомобилей в США может оказаться невозможным.

Акции Volvo Cars 26 мая выросли на 3,6%, однако они все еще на 24% ниже показателей, которые компания имела в начале года.

Напомним, автомобилестроительная компания Volvo Cars , контрольный пакет акций которой принадлежит китайской Geely, может перенести производство некоторых своих моделей в США в зависимости от введенных пошлин.