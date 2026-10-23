Volvo Cars сокращает 2500 рабочих мест на фоне падения продаж в Китае и США

Шведский автопроизводитель Volvo Cars объявил о сокращении еще 2 500 рабочих мест после фиксации значительно большего, чем прогнозировали аналитики, операционного убытка за третий квартал, что повлекло за собой обвал акций компании почти на 30%.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

Операционный убыток компании, контрольный пакет акций которой принадлежит китайскому холдингу Geely Holding, составил 3,7 миллиарда шведских крон ($373 млн) против 5,8 млрд крон прибыли за аналогичный период прошлого года.

Этот результат оказался гораздо хуже ожиданий рынка. Прогноз аналитиков Citi предполагал ущерб на уровне 724 млн крон. Компания сталкивается с неравномерным спросом на электромобили, ростом таможенного давления и резким ухудшением условий на рынке Китая.

Генеральный директор Хокан Самуэльссон отметил, что год оказался значительно сложнее предыдущих ожиданий, из-за чего действующий антикризисный план компании нуждается в немедленном и решительном усилении.

Снижение издержек и изменение стратегии на рынках

В дополнение к ранее объявленному плану оптимизации на 23 млрд крон, автопроизводитель снизит косвенные расходы и переменные расходы еще на 5 млрд крон до конца следующего года. О

становые меры сократят штат примерно на 6% (около 2 000 должностей в Швеции и 500 в мире) из-за расторжения контрактов с консультантами, естественного оттока персонала и исходных выплат.

Эти увольнения дополнят 3 000 анонсированных ранее сокращений и должны завершиться к середине 2027 года, хотя в компании не исключают новых оптимизационных мер, если финансовые результаты не улучшатся.

Валовая маржа автоконцерна в третьем квартале просела до 14,7% по сравнению с 20,4% в прошлом году, а котировки акций опустились до исторического минимума, потеряв более двух третей стоимости с начала года.

Ранее компания также отменила свои годовые прогнозы относительно объемов продаж и денежных потоков. На ключевых рынках Китая и США производитель решил отказаться от агрессивной ценовой войны с местными конкурентами и сосредоточиться на сохранении маржинальности за счет уменьшения рыночной доли.

Напомним, ранее сообщалось, что Volvo Cars предупредила о падении прибыли из-за спада в Китае, когда шведский автопроизводитель предупредил инвесторов о сокращении доходов и полностью отменил свой годовой финансовый ориентир из-за кризиса продаж на крупнейшем авторынке мира и медленном восстановлении в США.