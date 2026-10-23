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Nokia збільшила прибуток до €605 млн завдяки буму на дата-центри для ШІ

Nokia
Nokia збільшила прибуток до €605 млн завдяки буму на дата-центри для ШІ / Depositphotos

Фінський виробник мережевого обладнання Nokia Oyj повідомив про зростання прибутку за третій квартал 2026 року, який суттєво перевершив очікування аналітиків завдяки стрімкому сплеску замовлень на інфраструктуру для дата-центрів і систем штучного інтелекту.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Скоригований операційний прибуток компанії зі штаб-квартирою в Еспоо збільшився до 605 мільйонів євро ($680 млн), тоді як консенсус-прогноз експертів становив 454 млн євро. 

Загальний чистий виторг корпорації зріс на 10% у річному вимірі — до 5,2 млрд євро, підтримуваний відвантаженням обладнання з накопиченого портфеля для хмарних провайдерів. 

Продажі підрозділу мобільної інфраструктури піднялися на 5% — до 2,9 млрд євро, що також перевищило прогнози, оскільки замовники почали квапитися з покупками та переносити замовлення з четвертого кварталу на тлі побоювань дефіциту чипів і зростання цін.

Акції компанії на торгах у Гельсінкі знизилися приблизно на 1%, слідом за загальним спадом європейського технологічного сектору через охолодження оптимізму інвесторів щодо короткострокової віддачі від ШІ.

Партнерство з Nvidia та перебудова бізнесу

Генеральний директор Джастін Готард переорієнтовує бізнес на обслуговування центрів обробки даних через сповільнення будівництва класичних мереж 5G операторами зв'язку. 

У межах трансформації корпорація придбала виробника оптичного обладнання Infinera, повна інтеграція якого завершиться до кінця року та забезпечить 200 млн євро синергії витрат. Очікується, що сегмент оптичних та IP-мереж компанії зросте до 30% у 2027 році.

Водночас компанія розширила програму внутрішньої реструктуризації, через що витрати за підсумками року сягнуть 1,1 млрд євро проти раніше очікуваних 800 млн євро.

Щоб зменшити затримки у виробництві через дефіцит чипів пам'яті, Nokia запускає до кінця місяця другий завод із випуску оптичного обладнання в Сан-Хосе (Каліфорнія). 

Крім того, компанія співпрацює з американською Nvidia над створенням обладнання мобільних мереж, де застосовуватимуться високопродуктивні графічні чипи замість звичних телеком-напівпровідників, що дозволить запускати обчислення ШІ безпосередньо в мережах передачі даних.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прибуток Nokia у другому кварталі перевершив прогнози завдяки ШІ та хмарним сервісам, коли фінський виробник зафіксував зростання порівнянного операційного прибутку та підвищив орієнтири прибутковості на увесь рік завдяки замовленням у сфері хмарних технологій.

Автор:
Максим Кольц

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