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Nokia збільшила прибуток до €605 млн завдяки буму на дата-центри для ШІ
Фінський виробник мережевого обладнання Nokia Oyj повідомив про зростання прибутку за третій квартал 2026 року, який суттєво перевершив очікування аналітиків завдяки стрімкому сплеску замовлень на інфраструктуру для дата-центрів і систем штучного інтелекту.
Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.
Скоригований операційний прибуток компанії зі штаб-квартирою в Еспоо збільшився до 605 мільйонів євро ($680 млн), тоді як консенсус-прогноз експертів становив 454 млн євро.
Загальний чистий виторг корпорації зріс на 10% у річному вимірі — до 5,2 млрд євро, підтримуваний відвантаженням обладнання з накопиченого портфеля для хмарних провайдерів.
Продажі підрозділу мобільної інфраструктури піднялися на 5% — до 2,9 млрд євро, що також перевищило прогнози, оскільки замовники почали квапитися з покупками та переносити замовлення з четвертого кварталу на тлі побоювань дефіциту чипів і зростання цін.
Акції компанії на торгах у Гельсінкі знизилися приблизно на 1%, слідом за загальним спадом європейського технологічного сектору через охолодження оптимізму інвесторів щодо короткострокової віддачі від ШІ.
Партнерство з Nvidia та перебудова бізнесу
Генеральний директор Джастін Готард переорієнтовує бізнес на обслуговування центрів обробки даних через сповільнення будівництва класичних мереж 5G операторами зв'язку.
У межах трансформації корпорація придбала виробника оптичного обладнання Infinera, повна інтеграція якого завершиться до кінця року та забезпечить 200 млн євро синергії витрат. Очікується, що сегмент оптичних та IP-мереж компанії зросте до 30% у 2027 році.
Водночас компанія розширила програму внутрішньої реструктуризації, через що витрати за підсумками року сягнуть 1,1 млрд євро проти раніше очікуваних 800 млн євро.
Щоб зменшити затримки у виробництві через дефіцит чипів пам'яті, Nokia запускає до кінця місяця другий завод із випуску оптичного обладнання в Сан-Хосе (Каліфорнія).
Крім того, компанія співпрацює з американською Nvidia над створенням обладнання мобільних мереж, де застосовуватимуться високопродуктивні графічні чипи замість звичних телеком-напівпровідників, що дозволить запускати обчислення ШІ безпосередньо в мережах передачі даних.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прибуток Nokia у другому кварталі перевершив прогнози завдяки ШІ та хмарним сервісам, коли фінський виробник зафіксував зростання порівнянного операційного прибутку та підвищив орієнтири прибутковості на увесь рік завдяки замовленням у сфері хмарних технологій.