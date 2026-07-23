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Прибуток Nokia у другому кварталі перевершив прогнози завдяки ШІ та хмарним сервісам
Фінський виробник телекомунікаційного обладнання Nokia повідомив про більше, ніж очікувалося, зростання квартального порівнянного операційного прибутку. Компанія отримала потужний поштовх від розширення співпраці з клієнтами у сфері штучного інтелекту та хмарних технологій, а також підвищила свій прогноз прибутковості на увесь рік.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Reuters.
Порівнянний операційний прибуток компанії у другому кварталі 2026 року зріс на 18% і досяг 434 мільйонів євро ($496,1 мільйона). Цей показник суттєво перевищив середній прогноз аналітиків, опитуваних LSEG, які очікували 382 мільйони євро.
Останнім часом Nokia активно зміщує фокус на постачання волоконно-оптичного обладнання для великих технологічних компаній, які будують дата-центри для штучного інтелекту. Порівнянні чисті продажі за квартал досягли 4,82 мільярда євро. Виторг безпосередньо від ШІ та хмарних клієнтів подвоївся і становив 446 мільйонів євро, а загальний обсяг нових замовлень сягнув 2,8 мільярда євро.
Вплив дефіциту чипів та підвищення річного прогнозу
Водночас компанія відчула вплив стрибка цін на чипи пам’яті через високий попит з боку розробників ШІ. Це створило тиск на постачання для виробників телеком-обладнання. За словами генерального директора Nokia Джастіна Хотарда, попит залишається високим, а обмеження з боку постачальників змушують клієнтів оформлювати довгострокові замовлення.
Очоливши компанію минулого року після керівництва групою Data Center & AI в Intel, Хотард зосередився на розширенні напряму дата-центрів та уклав угоду з Nvidia. Завдяки поточним результатам Nokia підвищила прогноз щодо порівнянного операційного прибутку на весь рік до діапазону 2,1–2,6 мільярда євро проти попередніх 2,0–2,5 мільярда євро.
Нагадаємо, у травні повідомлялось, що акції Nokia злетіли на 140% через бум штучного інтелекту та мільярд від Nvidia. Завдяки стрімкому зростанню попиту на її обладнання для дата-центрів фінська компанія переживає тріумфальне повернення на ринок.