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Понад €200 млрд у ЄС: Україна пропонує новий план розблокування російських активів

прапор Росії
Україна пропонує новий план розблокування російських активів / Depositphotos

Україна закликає країни Європейського Союзу відновити дискусію щодо використання заморожених російських державних активів, пропонуючи варіант їхнього поетапного часткового виділення та надання ширших гарантій, щоб розблокувати рішення після грудневого вето Бельгії.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал Politico.

Віцепрем'єр-міністр України Всеволод Ченцов на полях неформальної зустрічі міністрів європейських справ у Дубліні заявив, що Київ обговорює з європейськими партнерами кілька варіантів покриття дефіциту оборонного та цивільного бюджетів на тлі п'ятого року повномасштабного вторгнення. 

Зокрема, прискорена виплата частини кредитної програми ЄС на 90 мільярдів євро може допомогти, проте не розв'яже проблему дефіциту повністю.

Варіанти компромісу та позиція партнерів

Дискусія щодо використання знерухомлених коштів повернулася до порядку денного після того, як минулого місяця Нідерланди, Польща, Іспанія та Швеція закликали Європейську комісію опрацювати "нові варіанти" їхнього розблокування.

Загалом у ЄС знерухомлено понад 200 мільярдів євро активів центробанку РФ, основна частина яких зберігається в бельгійському депозитарії Euroclear:

  • Поетапний підхід: як перший крок Україна пропонує розглянути менші суми фінансування, аби розпочати процедуру розблокування хоча б частини російських коштів;
  • Міжнародні гарантії: аби зняти юридичні та фінансові занепокоєння бельгійської сторони щодо можливих судових позовів чи заходів Москви у відповідь, до гарантування цього механізму можуть приєднатися не лише країни ЄС, а й інші міжнародні партнери;
  • Реакція Бельгії та Єврокомісії: речник міністра закордонних справ Бельгії Максіма Прево заявив виданню, що позиція країни залишається незмінною. Водночас речниця Єврокомісії Паула Піньо зазначила, що наразі увага зосереджена на реалізації узгодженого кредиту в розмірі 90 млрд євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЄС повертається до дискусії про передачу заморожених активів РФ Україні через брак фінансування. В Європейському Союзі не відмовлялися остаточно від ідеї використати заморожені активи Росії для допомоги Україні, але поки Єврокомісія не опрацьовує нові варіанти передачі грошей Києву.

Автор:
Максим Кольц

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