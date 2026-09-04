Более 200 млрд евро в ЕС: Украина предлагает новый план разблокирования российских активов

Украина призывает страны Европейского Союза возобновить дискуссию по использованию замороженных российских государственных активов, предлагая вариант их поэтапного частичного выделения и предоставления более широких гарантий, чтобы разблокировать решение после декабрьского вето Бельгии.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал Politico.

Вице-премьер-министр Украины Всеволод Ченцов на полях неформальной встречи министров европейских дел в Дублине заявил, что Киев обсуждает с европейскими партнерами несколько вариантов покрытия дефицита оборонного и гражданского бюджетов на фоне пятого года полномасштабного вторжения.

В частности, ускоренная выплата части кредитной программы ЕС на 90 миллиардов евро может помочь, однако не решит проблему дефицита полностью.

Варианты компромисса и позиция партнеров

Дискуссия по использованию обездвиженных средств вернулась в повестку дня после того, как в прошлом месяце Нидерланды, Польша, Испания и Швеция призвали Европейскую комиссию разработать "новые варианты" их разблокирования.

В целом в ЕС обездвижено более 200 миллиардов евро активов центробанка РФ, основная часть которых хранится в бельгийском депозитарии Euroclear:

Поэтапный подход: как первый шаг, Украина предлагает рассмотреть меньшие суммы финансирования, чтобы начать процедуру разблокирования хотя бы части российских средств;

Международные гарантии: чтобы снять юридические и финансовые беспокойства бельгийской стороны относительно возможных судебных исков или ответных мер Москвы, к гарантированию этого механизма могут присоединиться не только страны ЕС, но и другие международные партнеры;

Реакция Бельгии и Еврокомиссии: представитель министра иностранных дел Бельгии Максима Прево заявил изданию, что позиция страны остается неизменной. В то же время пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо отметила, что сейчас внимание сосредоточено на реализации согласованного кредита в размере 90 млрд евро.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ЕС возвращается к дискуссии о передаче замороженных активов РФ Украине из-за отсутствия финансирования . В Европейском Союзе не отказывались окончательно от идеи использовать замороженные активы России для помощи Украине, но пока Еврокомиссия не разрабатывает новые варианты передачи денег Киеву.