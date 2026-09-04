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Более 200 млрд евро в ЕС: Украина предлагает новый план разблокирования российских активов
Украина призывает страны Европейского Союза возобновить дискуссию по использованию замороженных российских государственных активов, предлагая вариант их поэтапного частичного выделения и предоставления более широких гарантий, чтобы разблокировать решение после декабрьского вето Бельгии.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал Politico.
Вице-премьер-министр Украины Всеволод Ченцов на полях неформальной встречи министров европейских дел в Дублине заявил, что Киев обсуждает с европейскими партнерами несколько вариантов покрытия дефицита оборонного и гражданского бюджетов на фоне пятого года полномасштабного вторжения.
В частности, ускоренная выплата части кредитной программы ЕС на 90 миллиардов евро может помочь, однако не решит проблему дефицита полностью.
Варианты компромисса и позиция партнеров
Дискуссия по использованию обездвиженных средств вернулась в повестку дня после того, как в прошлом месяце Нидерланды, Польша, Испания и Швеция призвали Европейскую комиссию разработать "новые варианты" их разблокирования.
В целом в ЕС обездвижено более 200 миллиардов евро активов центробанка РФ, основная часть которых хранится в бельгийском депозитарии Euroclear:
- Поэтапный подход: как первый шаг, Украина предлагает рассмотреть меньшие суммы финансирования, чтобы начать процедуру разблокирования хотя бы части российских средств;
- Международные гарантии: чтобы снять юридические и финансовые беспокойства бельгийской стороны относительно возможных судебных исков или ответных мер Москвы, к гарантированию этого механизма могут присоединиться не только страны ЕС, но и другие международные партнеры;
- Реакция Бельгии и Еврокомиссии: представитель министра иностранных дел Бельгии Максима Прево заявил изданию, что позиция страны остается неизменной. В то же время пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо отметила, что сейчас внимание сосредоточено на реализации согласованного кредита в размере 90 млрд евро.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ЕС возвращается к дискуссии о передаче замороженных активов РФ Украине из-за отсутствия финансирования . В Европейском Союзе не отказывались окончательно от идеи использовать замороженные активы России для помощи Украине, но пока Еврокомиссия не разрабатывает новые варианты передачи денег Киеву.