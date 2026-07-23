Прибыль Nokia во втором квартале превзошла прогнозы благодаря ИИ и облачным сервисам

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia сообщил о большем, чем ожидалось, росте квартальной сравнимой операционной прибыли. Компания получила мощный толчок расширения сотрудничества с клиентами в сфере искусственного интеллекта и облачных технологий, а также повысила свой прогноз прибыльности на весь год.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Reuters.

Сравнительная операционная прибыль компании во втором квартале 2026 года выросла на 18% и достигла 434 миллионов евро ($496,1 миллиона). Этот показатель существенно превысил средний прогноз аналитиков, опрашиваемых LSEG, ожидавших 382 миллиона евро.

В последнее время Nokia активно смещает фокус на поставку волоконно-оптического оборудования для крупных технологических компаний, строящих дата-центры для искусственного интеллекта. Сравненные чистые продажи за квартал достигли 4,82 миллиарда евро. Выручка непосредственно от ИИ и облачных клиентов удвоилась и составила 446 миллионов евро, а общий объем новых заказов составил 2,8 миллиарда евро.

Влияние дефицита чипов и повышение годового прогноза

В то же время компания испытала влияние скачка цен на чипы памяти из-за высокого спроса со стороны разработчиков ИИ. Это создало давление на поставку для производителей телеком-оборудования. По словам генерального директора Nokia Джастина Хотарда, спрос остается высоким, а ограничения со стороны поставщиков принуждают клиентов оформлять долгосрочные заказы.

Возглавив компанию в прошлом году после руководства группой Data Center & AI в Intel, Хотард сосредоточился на расширении направления дата-центров и заключил соглашение с Nvidia. Благодаря текущим результатам Nokia повысила прогноз относительно сравнимой операционной прибыли на весь год до диапазона 2,1–2,6 миллиарда евро против предыдущих 2,0–2,5 миллиарда евро.

Напомним, в мае сообщалось, что акции Nokia взлетели на 140% из-за бума искусственного интеллекта и миллиарда от Nvidia. Благодаря стремительному росту спроса на оборудование для дата-центров финская компания переживает триумфальное возвращение на рынок.