Акции Nokia взлетели на 140% из-за бума искусственного интеллекта и миллиарда от Nvidia

Финская компания Nokia Oyj, когда-то являвшаяся лидером рынка мобильных телефонов, а впоследствии ставшая символом технологического упадка, переживает триумфальное возвращение. Благодаря резкому росту спроса на оборудование для дата-центров, акции компании с начала года взлетели на 140%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Bloomberg.

Сейчас ценные бумаги Nokia торгуются на самом высоком уровне с 2008 года, а сама компания стала четвертой по результативности в индексе Stoxx Europe 600. Это заставило инвесторов и Уолл-стрит пересмотреть отношение к бренду. Теперь его воспринимают не как устаревшего поставщика телекомоборудования, а как важную часть инфраструктуры для развития ИИ.

Что вернуло Nokia

Главным драйвером роста стало подразделение оптического сетевого оборудования. Стремительное развитие искусственного интеллекта требует от облачных провайдеров быстрой и эффективной передачи колоссальных объемов данных между вычислительными кластерами.

Ключевые факторы успеха компании:

Удачное поглощение: прошлогодняя покупка компании Infinera Corp. усилила позиции Nokia в области оптических сетей. Как результат, продажи оборудования, связанного с ИИ, в первом квартале подскочили на 49%.

Альянс по Nvidia: американский чипмейкер Nvidia инвестировал в Nokia 1 миллиард долларов. В рамках этого соглашения процессоры Nvidia будут ускорять программное обеспечение Nokia для сетей 5G и 6G, а сама Nvidia исследует возможность интеграции сетевых технологий финского бренда в собственную ИИ-инфраструктуру.

Переоценка стоимости: финансовые гиганты, такие как Morgan Stanley и UBS, отмечают, что традиционные методы оценки Nokia больше не работают. Они предлагают оценивать компанию по потенциальным будущим денежным потокам от ИИ, а не только по текущим доходам.

Несмотря на такой успех, эксперты предостерегают от чрезмерного оптимизма. Традиционный для компании бизнес по строительству мобильных сетей 5G до сих пор генерирует более половины ее доходов, но этот рынок стагнирует из-за сокращения бюджетов мировых мобильных операторов. Кроме того, ИИ-направление обеспечивает только 8% от общих продаж группы, поэтому дальнейший рост акций будет зависеть от того, сможет ли Nokia конвертировать хайп в реальные долгосрочные контракты.

