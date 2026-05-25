Инвестиция в Anthropic принесла компании Zoom 1 миллиард долларов прибыли

Компания Zoom Communications, известная своим сервисом для видеоконференций, заработала около 1 миллиарда долларов на своей инвестиции в стартап искусственного интеллекта Anthropic. Zoom вложил средства в разработчика чат-бота Claude в начале 2023 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Bloomberg.

Согласно официальным документам Zoom, общая стоимость ее доли в Anthropic оценивается в 1,27 миллиарда долларов. Эта сумма базируется на результатах февральского раунда финансирования, в ходе которого стоимость стартапа Anthropic зафиксировали на уровне 380 миллиардов долларов. Кроме того, в последние месяцы Zoom дополнительно вложил в разработчика ИИ еще 46 миллионов долларов.

Удачное партнерство и рост акций

Zoom начал сотрудничество с Anthropic в начале 2023 г., чтобы интегрировать языковые модели Claude в собственные продукты и создать умного рабочего ассистента для пользователей видеосервиса. Тогда на стратегические инвестиции компания выделила 51 миллион долларов.

Как успех инвестиции влияет на бизнес:

Финансовая ракета: аналитики финансовой компании KeyBanc назвали это вложение денег чрезвычайно своевременным и сравнили его с ракетой, которая подтолкнула вверх стоимость акций самого Zoom на Уолл-стрит.

Улучшение продуктов: успешный квартальный отчет Zoom и интеграция искусственного интеллекта вернули доверие инвесторов в расширяющийся список программ компании.

Ожидание нового скачка: рыночная стоимость доли Zoom может существенно возрасти уже в ближайшее время, поскольку Anthropic находится на пороге завершения нового этапа привлечения денег.

Напомним, Anthropic готовит соглашение, которое может сделать его самым дорогим ИИ-стартапом в мире. Компания согласует условия привлечения 30 миллиардов долларов инвестиций, что поднимет общую оценку стоимости разработчика сверх отметки в 900 миллиардов долларов и позволит опередить главного конкурента – корпорацию OpenAI.