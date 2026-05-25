Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,26

+0,03

EUR

51,33

+0,03

Наличный курс:

USD

44,13

44,05

EUR

51,70

51,55

Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Инвестиция в Anthropic принесла компании Zoom 1 миллиард долларов прибыли

Anthropic
Инвестиция в Anthropic принесла компании Zoom 1 миллиард долларов прибыли / Depositphotos

Компания Zoom Communications, известная своим сервисом для видеоконференций, заработала около 1 миллиарда долларов на своей инвестиции в стартап искусственного интеллекта Anthropic. Zoom вложил средства в разработчика чат-бота Claude в начале 2023 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Bloomberg.

Согласно официальным документам Zoom, общая стоимость ее доли в Anthropic оценивается в 1,27 миллиарда долларов. Эта сумма базируется на результатах февральского раунда финансирования, в ходе которого стоимость стартапа Anthropic зафиксировали на уровне 380 миллиардов долларов. Кроме того, в последние месяцы Zoom дополнительно вложил в разработчика ИИ еще 46 миллионов долларов.

Удачное партнерство и рост акций

Zoom начал сотрудничество с Anthropic в начале 2023 г., чтобы интегрировать языковые модели Claude в собственные продукты и создать умного рабочего ассистента для пользователей видеосервиса. Тогда на стратегические инвестиции компания выделила 51 миллион долларов.

Как успех инвестиции влияет на бизнес:

  • Финансовая ракета: аналитики финансовой компании KeyBanc назвали это вложение денег чрезвычайно своевременным и сравнили его с ракетой, которая подтолкнула вверх стоимость акций самого Zoom на Уолл-стрит.
  • Улучшение продуктов: успешный квартальный отчет Zoom и интеграция искусственного интеллекта вернули доверие инвесторов в расширяющийся список программ компании.
  • Ожидание нового скачка: рыночная стоимость доли Zoom может существенно возрасти уже в ближайшее время, поскольку Anthropic находится на пороге завершения нового этапа привлечения денег.

Напомним, Anthropic готовит соглашение, которое может сделать его самым дорогим ИИ-стартапом в мире. Компания согласует условия привлечения 30 миллиардов долларов инвестиций, что поднимет общую оценку стоимости разработчика сверх отметки в 900 миллиардов долларов и позволит опередить главного конкурента – корпорацию OpenAI.

Автор:
Максим Кольц