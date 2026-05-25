Інвестиція в Anthropic принесла компанії Zoom 1 мільярд доларів прибутку

Інвестиція в Anthropic принесла компанії Zoom 1 мільярд доларів прибутку / Depositphotos

Компанія Zoom Communications, відома своїм сервісом для відеоконференцій, заробила близько 1 мільярда доларів на своїй інвестиції в стартап штучного інтелекту Anthropic. Zoom вклав кошти у розробника чат-бота Claude на початку 2023 року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

Згідно з офіційними документами Zoom, загальна вартість її частки в Anthropic наразі оцінюється у 1,27 мільярда доларів. Ця сума базується на результатах лютневого раунду фінансування, під час якого вартість усього стартапу Anthropic зафіксували на рівні 380 мільярдів доларів. Крім того, в останні місяці Zoom додатково вклав у розробника ШІ ще 46 мільйонів доларів.

Вдале партнерство та зростання акцій

Zoom розпочав співпрацю з Anthropic на початку 2023 року, щоб інтегрувати мовні моделі Claude у власні продукти та створити розумного робочого асистента для користувачів відеосервісу. Тоді на стратегічні інвестиції компанія виділила 51 мільйон доларів.

Як успіх інвестиції впливає на бізнес:

  • Фінансова ракета: аналітики фінансової компанії KeyBanc назвали це вкладення грошей надзвичайно вчасним та порівняли його з ракетою, яка підштовхнула вгору вартість акцій самого Zoom на Волл-стріт.
  • Покращення продуктів: успішний квартальний звіт Zoom та інтеграція штучного інтелекту повернули довіру інвесторів до розширюваного списку програм компанії.
  • Очікування нового стрибка: ринкова вартість частки Zoom може суттєво зрости вже найближчим часом, оскільки Anthropic перебуває на порозі завершення нового етапу залучення грошей.

Нагадаємо, Anthropic готує угоду, яка може зробити її найдорожчим ШІ-стартапом у світі. Компанія погоджує умови залучення 30 мільярдів доларів інвестицій, що підніме загальну оцінку вартості розробника понад позначку в 900 мільярдів доларів та дозволить випередити головного конкурента — корпорацію OpenAI.

Автор:
Максим Кольц