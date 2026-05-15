Anthropic готує угоду, яка може зробити її найдорожчим ШІ-стартапом у світі

ШІ-компанія Anthropic, розробник чат-бота Claude, погодила умови нового раунду фінансування на $30 млрд. Угода може оцінити компанію у $900 млрд без урахування нових інвестицій, що зробить її найдорожчим ШІ-стартапом у світі та дозволить випередити OpenAI.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Financial Times.

Раунд фінансування планують спільно очолити Dragoneer Investment Group, Greenoaks Capital, Sequoia Capital та Altimeter Capital. Очікується, що кожен із ключових інвесторів вкладе щонайменше по $2 млрд.

Новий раунд відбувається лише через три місяці після попереднього фінансування, коли компанію оцінили у $350 млрд. Таким чином, потенційна оцінка Anthropic може зрости майже утричі за короткий період.

Інтерес інвесторів пояснюють стрімким зростанням бізнесу компанії. За інформацією джерел, річний дохід Anthropic може найближчим часом перевищити $45 млрд проти $9 млрд наприкінці минулого року.

Anthropic активно конкурує з OpenAI на ринку генеративного штучного інтелекту. Стартап заснував колишній співробітник OpenAI Dario Amodei. Компанія також має підтримку технологічних гігантів Amazon та Google, які раніше інвестували у розробника Claude мільярди доларів.

Водночас нинішній раунд, за даними FT, проходить без прямої участі великих технологічних корпорацій.

Зауважимо, нещодавно оцінка стартапу Anthropic на вторинних ринках перевищила позначку в $1 трлн. Це робить розробника нейромережі Claude третьою приватною компанією у світі після OpenAI та SpaceX, яка досягла такої капіталізації ще до виходу на біржу.

Автор:
Тетяна Гойденко