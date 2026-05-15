Anthropic готовит соглашение, которое может сделать его самым дорогим ИИ-стартапом в мире

ИИ-компания Anthropic, разработчик чат-бота Claude, согласовала условия нового раунда финансирования на $30 млрд. Соглашение может оценить компанию в $900 млрд без учета новых инвестиций, что сделает ее самым дорогим ИИ-стартапом в мире и позволит опередить OpenAI.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Financial Times.

Раунд финансирования планируют совместно возглавить Dragoneer Investment Group, Greenoaks Capital, Sequoia Capital и Altimeter Capital. Ожидается, что каждый из ключевых инвесторов вложит не менее $2 млрд.

Новый раунд проходит только через три месяца после предварительного финансирования, когда компанию оценили в $350 млрд. Таким образом, потенциальная оценка Anthropic может возрасти почти втрое за короткий период.

Интерес инвесторов объясняют стремительным ростом бизнеса компании. По информации источников, годовой доход Anthropic может в ближайшее время превысить $45 млрд против $9 млрд в конце прошлого года.

Anthropic активно конкурирует с OpenAI на рынке генеративного искусственного интеллекта. Стартап основал бывший сотрудник OpenAI Dario Amodei. Компания также имеет поддержку технологических гигантов Amazon и Google, ранее инвестировавших в разработчика Claude миллиарды долларов.

В то же время, нынешний раунд, по данным FT, проходит без прямого участия крупных технологических корпораций.

Отметим, что недавно оценка стартапа Anthropic на вторичных рынках превысила отметку в $1 трлн. Это делает разработчика нейросети Claude третьей частной компанией в мире после OpenAI и SpaceX, достигшей такой капитализации еще до выхода на биржу.