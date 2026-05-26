Акції Nokia злетіли на 140% через бум штучного інтелекту та мільярд від Nvidia

Фінська компанія Nokia Oyj, яка колись була лідером ринку мобільних телефонів, а згодом стала символом технологічного занепаду, переживає тріумфальне повернення. Завдяки різкому зростанню попиту на її обладнання для дата-центрів, акції компанії з початку року злетіли на 140%.

Наразі цінні папери Nokia торгуються на найвищому рівні з 2008 року, а сама компанія стала четвертою за результативністю в індексі Stoxx Europe 600. Це змусило інвесторів та Волл-стріт переглянути ставлення до бренду. Тепер його сприймають не як застарілого постачальника телеком-обладнання, а як важливу частину інфраструктури для розвитку ШІ.

Що повернуло Nokia

Головним драйвером зростання став підрозділ оптичного мережевого обладнання. Стрімкий розвиток штучного інтелекту вимагає від хмарних провайдерів швидкої та ефективної передачі колосальних обсягів даних між обчислювальними кластерами.

Ключові фактори успіху компанії:

Вдале поглинання: минулорічна купівля компанії Infinera Corp. посилила позиції Nokia у сфері оптичних мереж. Як результат, продажі обладнання, пов'язаного з ШІ, у першому кварталі підскочили на 49%.

Альянс із Nvidia: американський чипмейкер Nvidia інвестував у Nokia 1 мільярд доларів. У межах цієї угоди процесори Nvidia прискорюватимуть програмне забезпечення Nokia для мереж 5G та 6G, а сама Nvidia досліджує можливість інтеграції мережевих технологій фінського бренду у власну ШІ-інфраструктуру.

Переоцінка вартості: фінансові гіганти, такі як Morgan Stanley та UBS, зазначають, що традиційні методи оцінки Nokia більше не працюють. Вони пропонують оцінювати компанію за потенційними майбутніми грошовими потоками від ШІ, а не лише за поточними прибутками.

Попри такий успіх, експерти застерігають від надмірного оптимізму. Традиційний для компанії бізнес із будівництва мобільних мереж 5G досі генерує понад половину її доходів, але цей ринок стагнує через скорочення бюджетів світових мобільних операторів. Крім того, ШІ-напрямок наразі забезпечує лише 8% від загальних продажів групи, тому подальше зростання акцій залежатиме від того, чи зможе Nokia конвертувати хайп у реальні довгострокові контракти.

