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Уряд спрямував 33,6 млрд грн на виплати військовослужбовцям та їхнім родинам

Сергій Корецький
Уряд спрямував 33,6 млрд грн на виплати військовослужбовцям та їхнім родинам / Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

Кабінет Міністрів України перерозподілив 33,6 мільярда гривень з оборонного резерву на своєчасне фінансування вересневих виплат українським захисникам і членам їхніх сімей.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Сергія Корецького.

Кошти виділили з резерву, спеціально передбаченого в державному бюджеті для сектору безпеки й оборони, аби своєчасно забезпечити необхідні нарахування за перший місяць осені.

Як розподілять виділені кошти

Затверджене фінансування розподілили на два ключові напрями матеріального та соціального забезпечення бійців:

  • Щомісячне грошове забезпечення: 25,9 млрд грн підуть безпосередньо на виплати військовослужбовцям ЗСУ за вересень;
  • Одноразова допомога: ще 7,7 млрд грн виділено на одноразову грошову допомогу в разі загибелі, встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності військовослужбовця.

Очільник уряду наголосив, що виплати захисникам, підтримка їхніх родин та оснащення Сил оборони необхідним озброєнням і засобами є безумовним пріоритетом держави. 

Водночас прем'єр закликав урядовців та парламентарів максимально прискорити роботу й ухвалити всі невідкладні рішення та закони задля отримання міжнародної фінансової допомоги, зазначивши, що це єдиний спосіб збалансувати бюджет за нинішніх обставин.

Нагадаємо, до спецфонду держбюджету надійшло майже 17 млрд грн військового збору за серпень. У серпні 2026 року надходження становили майже 16,8 млрд грн, а загалом за два останні місяці — липень та серпень — сума сягнула 34,7 млрд грн.

Автор:
Максим Кольц

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