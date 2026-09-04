Правительство направило 33,6 млрд грн на выплаты военнослужащим и их семьям

Кабинет Министров Украины перераспределил 33,6 миллиарда гривен из оборонного резерва на своевременное финансирование сентябрьских выплат украинским защитникам и членам их семей.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Сергея Корецкого.

Средства были выделены из резерва, специально предусмотренного в государственном бюджете для сектора безопасности и обороны, чтобы своевременно обеспечить необходимые начисления за первый месяц осени.

Как распределят выделенные средства

Утвержденное финансирование было разделено на два ключевых направления материального и социального обеспечения бойцов:

Ежемесячное денежное довольствие: 25,9 млрд грн пойдут непосредственно на выплаты военнослужащим ВСУ за сентябрь;

Единовременное пособие: еще 7,7 млрд грн выделено на единовременную денежную помощь в случае гибели, установления инвалидности или частичной потери трудоспособности военнослужащего.

Глава правительства подчеркнул, что выплаты защитникам, поддержка их семей и оснащение сил обороны необходимым вооружением и средствами являются безусловным приоритетом государства.

В то же время премьер призвал чиновников и парламентариев максимально ускорить работу и принять все безотлагательные решения и законы для получения международной финансовой помощи, отметив, что это единственный способ сбалансировать бюджет в нынешних обстоятельствах.

Напомним, в спецфонд госбюджета поступило около 17 млрд грн военного сбора за август. В августе 2026 года поступления составили почти 16,8 млрд грн, а всего за два последних месяца — июль и август — сумма составила 34,7 млрд грн.