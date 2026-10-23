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Nokia увеличила прибыль до €605 млн благодаря буму на дата-центры для ИИ

Nokia
Nokia увеличила прибыль до €605 млн благодаря буму на дата-центры для ИИ / Depositphotos

Финский производитель сетевого оборудования Nokia Oyj сообщил о росте прибыли за третий квартал 2026 года, который существенно превзошел ожидания аналитиков благодаря стремительному всплеску заказов на инфраструктуру для дата-центров и систем искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Скорректированная операционная прибыль компании со штаб-квартирой в Эспоо увеличилась до 605 миллионов евро ($680 млн), тогда как консенсус-прогноз экспертов составил 454 млн евро.

Общая чистая выручка корпорации выросла на 10% в годовом исчислении — до 5,2 млрд евро, поддерживаемая отгрузкой оборудования из накопленного портфеля для облачных провайдеров.

Продажи подразделения мобильной инфраструктуры поднялись на 5% - до 2,9 млрд евро, что также превысило прогнозы, поскольку заказчики начали спешить с покупками и переносить заказы с четвертого квартала на фоне опасений дефицита чипов и роста цен.

Акции компании на торгах в Хельсинки снизились примерно на 1%, вслед за общим спадом европейского технологического сектора из-за охлаждения оптимизма инвесторов по краткосрочной отдаче от ИИ.

Партнерство с Nvidia и перестройка бизнеса

Генеральный директор Джастин Готард переориентирует бизнес на обслуживание центров обработки данных из-за замедления строительства классических сетей 5G операторами связи.

В рамках трансформации корпорация приобрела производителя оптического оборудования Infinera, полная интеграция которого завершится к концу года и обеспечит 200 млн. евро синергии затрат. Ожидается, что сегмент оптических и IP-сетей компании вырастет до 30% в 2027 году.

В то же время компания расширила программу внутренней реструктуризации, из-за чего затраты по итогам года составят 1,1 млрд евро против ранее ожидаемых 800 млн евро.

Чтобы уменьшить задержки в производстве из-за дефицита чипов памяти, Nokia запускает до конца месяца второй завод по выпуску оптического оборудования в Сан-Хосе (Калифорния).

Кроме того, компания сотрудничает с американской Nvidia по созданию оборудования мобильных сетей, где будут применяться высокопроизводительные графические чипы вместо привычных телеком-полупроводников, что позволит запускать вычисления ИИ непосредственно в сетях передачи данных.

Напомним, ранее сообщалось, что прибыль Nokia во втором квартале превзошла прогнозы благодаря ИИ и облачным сервисам, когда финский производитель зафиксировал рост сравнимой операционной прибыли и повысил ориентиры прибыльности на весь год благодаря заказам в сфере облачных технологий.

Автор:
Максим Кольц

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