Швидкість вантажних вагонів впала втричі: зерновози простоюють майже 23 доби

Рух вантажних вагонів мережею "Укрзалізниці" за останні місяці різко сповільнився: із 159 км на добу в липні до 48 км на добу наприкінці вересня. Водночас середній оборот вантажного вагона у вересні зріс до 12,3 доби — на 42,9% більше, ніж роком раніше.

Про це інформує Dilo з посиланням на Rail.insider.

За підсумками січня–серпня середній оборот вантажного вагона становив 8,4 доби, однак уже у вересні показник погіршився до 12,3 доби.

Ще складніша ситуація спостерігається з окремими типами рухомого складу.

У жовтні оборот піввагона зріс до 14,2 доби. Для порівняння, у січні він становив 10,6 доби, а в червні скорочувався до 8,8 доби.

Оборот цистерн наразі становить 19,5 доби, цементовозів — 15,1 доби.

Найгірша ситуація із зерновозами

Найбільше погіршився оборот вагонів-зерновозів.

У січні один цикл займав 15,4 доби, у травні показник покращився до 13,8 доби, однак у вересні зріс уже до 18,8 доби.

У жовтні оборот зерновоза сягнув 22,8 доби.

Паралельно різко впала швидкість руху вантажних вагонів мережею. Якщо у липні вони в середньому проходили 159 км на добу, то наприкінці вересня — лише 48 км. Таким чином, показник скоротився приблизно на 70%.

Чому сповільнилися перевезення

В "Укрзалізниці" основними причинами називають тривалі повітряні тривоги, обмеження руху на окремих ділянках та проблеми в енергетиці.

Щоб скоротити простої, компанія переглядає безпекові протоколи. В УЗ працюють власні моніторингові групи, які стежать за небезпечними об'єктами та повідомляють про загрозу, коли вона наближається безпосередньо до залізничної інфраструктури.

Компанія також будує захисні споруди для працівників, пасажирів та елементів критичної інфраструктури.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у серпні залізничний експорт зерна різко скоротився через безпекову ситуацію. Лише з початку того місяця повітряні тривоги на дунайському напрямку спричинили понад дев’ять діб вимушеного простою.