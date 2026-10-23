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Скорость грузовых вагонов упала втрое: зерновозы простаивают почти 23 суток
Движение грузовых вагонов сетью "Укрзализныци" за последние месяцы резко замедлилось: со 159 км/сут в июле до 48 км/сут в конце сентября. В то же время, средний оборот грузового вагона в сентябре вырос до 12,3 суток — на 42,9% больше, чем годом ранее.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на Rail.insider.
По итогам января-августа средний оборот грузового вагона составил 8,4 суток, однако уже в сентябре показатель ухудшился до 12,3 суток.
Еще более сложная ситуация наблюдается с отдельными типами подвижного состава.
В октябре оборот полувагона вырос до 14,2 суток. Для сравнения, в январе он составлял 10,6 суток, а в июне сокращался до 8,8 суток.
Оборот цистерн составляет 19,5 суток, цементовозов — 15,1 суток.
Худшая ситуация с зерновозами
Более всего ухудшился оборот вагонов-зерновозов.
В январе один цикл занимал 15,4 суток, в мае показатель улучшился до 13,8 суток, однако в сентябре вырос уже до 18,8 суток.
В октябре оборот зерновоза достиг 22,8 суток.
Параллельно резко упала скорость движения грузовых вагонов по сети. Если в июле они в среднем проходили 159 км в сутки, то в конце сентября только 48 км. Таким образом, показатель сократился примерно на 70%.
Почему замедлились перевозки
В "Укрзализныце" основными причинами называют длительные воздушные тревоги, ограничение движения на отдельных участках и проблемы в энергетике.
Чтобы сократить простои, компания просматривает протоколы безопасности. В УЗ работают собственные мониторинговые группы, которые следят за опасными объектами и сообщают об угрозе, когда она приближается к железнодорожной инфраструктуре.
Компания также строит защитные постройки для работников, пассажиров и элементов критической инфраструктуры.
Напомним, ранее сообщалось, что в августе железнодорожный экспорт зерна резко сократился из-за ситуации безопасности. Только с начала того месяца воздушные тревоги на дунайском направлении вызвали более девяти суток вынужденного простоя.