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Не для всех: Кабмин определил, кто сможет пользоваться укрытиями в школах

укрытие
Пустят ли посторонних до укрытия в школе?

Кабинет министров пересмотрел порядок использования защитных сооружений в учебных заведениях. Во время очного обучения школьные укрытия будут предназначаться для учеников и работников, а хранилища в детских садах будут использовать для защиты детей и персонала.

Как пишет Dilo, из мины предусмотрены постановлением Кабмина.

Кто будет иметь доступ к укрытиям

Правила использования защитных сооружений будут отличаться в зависимости от типа заведения.

В детских садах укрытия предназначены исключительно для детей и работников, участвующих в образовательном процессе.

В школах при очном обучении приоритет также будут предоставлять учащимся и персоналу. В то же время, местные органы исполнительной власти или органы самоуправления смогут принимать решение об одновременном пребывании в таких укрытиях других людей.

Организацию доступа будут определять на основе возможностей конкретного защитного сооружения. Ответственность за ее содержание и порядок использования будет возлагаться на ответственного балансодержателя - учредителя или руководителя заведения.

Как организуют доступ посторонних лиц

Перед тем как разрешить другим гражданам пользоваться школьным укрытием, необходимо оценить, позволяют ли его площадь и планирование безопасно разместить разные группы людей.

В частности, предусмотрены следующие требования:

  • Распределение пространства. Места для учащихся и других посетителей должны быть заранее определены. По возможности, для них будут обустраивать отдельные помещения.
  • Организация сопровождения. Должен быть установлен порядок, по которому посторонние будут попадать в хранилище, в частности ночью, в выходные и праздничные дни.
  • Ограничение передвижения. Посетители смогут пользоваться укрытием и маршрутом к нему, но без свободного доступа к другим помещениям и территории заведения.
  • Информационные указатели. На территории должны быть доступны схемы, правила использования укрытия и инструкции для посетителей, в частности для людей с инвалидностью и маломобильных групп.
  • Публичная информация. Сведения об укрытиях, доступных другим гражданам, и порядок их использования должны обнародоваться на официальных ресурсах местной власти или учебного заведения.

Режим доступа будет определяться с учетом доступной площади и времени, когда укрытие не занято участниками образовательного процесса.

Какие требования будут действовать

Если местные власти разрешат одновременно использовать школьное укрытие учащимся и другим гражданам, администрация заведения должна организовать безопасное пребывание детей.

За время, когда учащиеся находятся в хранилище, рядом должны быть педагогические работники и психолог. Также предусмотрено присутствие представителя полиции или охраны, если такие специалисты находятся в заведении.

Отдельное внимание будет уделено разграничению потоков людей. Перемещение учащихся и других посетителей к укрытию и обратно нужно организовать так, чтобы они как можно реже пересекались.

Для школьников должны быть обустроены отдельные санузлы. Для детей с особыми образовательными потребностями необходимо предусмотреть помещение или обособленную зону, где они смогут получить психологическую поддержку, а при необходимости соответствующие психолого-педагогические и коррекционно-развитые услуги.

Что это значит для других жителей

Новый порядок предусматривает приоритетную защиту учащихся и работников при обучении, но не исключает возможности использования школьных укрытий другими гражданами.

Окончательный порядок доступа будет зависеть от решения местных властей, характеристик конкретного хранилища и возможности обеспечить безопасное пребывание детей.

Поэтому возможность воспользоваться определенным школьным укрытием во время воздушной тревоги следует проверять по официальной информации соответствующего общества или учебного заведения.

Отметим, что с 4 декабря 2026 предприятия в Украине не смогут продолжать работу во время "желтого" уровня воздушной тревоги только с согласия трудового коллектива. Для работы при дроновой угрозе объект должен быть снабжен укрытием, другим защитным сооружением или надлежащим образом обустроенным безопасным пространством для работников и посетителей.

Бизнес не должен строить отдельное укрытие. В предусмотренных законодательством случаях работодатель может обустроить безопасное пространство непосредственно в здании.

Автор:
Ольга Опенько

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