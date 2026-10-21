Мобильные укрытия "Укрзализныци": сколько установили в Киеве и регионах

"Укрзализныця" установила 33 мобильных укрытия на железнодорожных объектах Киева и Киевской области.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба компании.

Компания планирует обустроить еще 128 таких сооружений в столичном регионе и около 650 - в других областях Украины.

Решение о расширении сети укрытий связано с изменением тактики российских атак, в том числе длительными комбинированными ударами с применением ракет и беспилотников.

Всего с начала полномасштабного вторжения Укрзализныця обустроила 434 мобильных укрытия.

Где устанавливают мобильные укрытия

Прежде всего, укрытия появляются в наиболее опасных местах - вблизи критически важных объектов, от которых зависит движение поездов, а также на станциях, где нет других защитных сооружений.

По данным компании, модульные конструкции уже не раз помогали защищать железнодорожников во время атак с применением беспилотников.

Установка мобильных укрытий предусмотрена Планом устойчивости "Укрзализныци". Он направлен на усиление защиты работников и обеспечение непрерывного движения поездов даже во время длительных комбинированных атак.

Ранее сообщалось, что на железнодорожных станциях Киевщины устанавливают модульные укрытия. Первое сооружение в Глевасе вмещает 29 человек. Работы также продолжаются в Вишневом и Броварах.